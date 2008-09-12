T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İlköğretim öğrencisi bıçaklandı

Balıkesir'de, 7 yaşındaki, ilköğretim okulu 1. sınıf öğrencisi, okul bahçesindeki bir tuvalette 14 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklandı

12 Eylül 2008 03:00

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hisariçi Mahallesi'ndeki Gazi İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi E. A. (7), teneffüste sınıf arkadaşı T. A. ile birlikte okulun bahçesindeki tuvalete gitti. İddiaya göre, iki öğrencinin önünü kesen O.K. (14), öğrencilerden harçlıklarını istedi.

 

Direnen öğrencileri darp eden O.K, E.A.'yı karnından bıçaklayarak kaçtı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine öğretmenleri tarafından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E. A, burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

 

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, olayla ilgili yaptıkları araştırmada, bıçaklama olayının faili olduğu öne sürülen O.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Öte yandan, geçen eğitim-öğretim yılında aynı okuldan mezun olan O.K'nin, psikolojik tedavi gördüğü ve hakkında birçok olayla ilgili yasal işlem yapıldığı öğrenildi.


Bu arada, Balıkesir Vali Selahattin Hatipoğlu da olayın ardından Gazi İlköğretim Okulu'na giderek yöneticilerinden bilgi aldı. Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, minik öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, benzeri olayların yaşanmaması için il genelindeki tüm okullarda tedbir alınacağını bildirdi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24