İlköğretim öğrencisi bıçaklandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hisariçi Mahallesi'ndeki Gazi İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi E. A. (7), teneffüste sınıf arkadaşı T. A. ile birlikte okulun bahçesindeki tuvalete gitti. İddiaya göre, iki öğrencinin önünü kesen O.K. (14), öğrencilerden harçlıklarını istedi.

Direnen öğrencileri darp eden O.K, E.A.'yı karnından bıçaklayarak kaçtı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine öğretmenleri tarafından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E. A, burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, olayla ilgili yaptıkları araştırmada, bıçaklama olayının faili olduğu öne sürülen O.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, geçen eğitim-öğretim yılında aynı okuldan mezun olan O.K'nin, psikolojik tedavi gördüğü ve hakkında birçok olayla ilgili yasal işlem yapıldığı öğrenildi.



Bu arada, Balıkesir Vali Selahattin Hatipoğlu da olayın ardından Gazi İlköğretim Okulu'na giderek yöneticilerinden bilgi aldı. Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, minik öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, benzeri olayların yaşanmaması için il genelindeki tüm okullarda tedbir alınacağını bildirdi