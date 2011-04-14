-İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI ADANA (A.A) - 14.04.2011 - Adana'da ilköğretim okulu öğrencisi, okul bahçesinde arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ova Mahallesi'nde, bir ilköğretim okulunun 8. sınıf öğrencisi F.Ş (14), aynı okulda okuyan arkadaşı H.B'yi (14), henüz belirlenemeyen bir nedenle okulun bahçesinde bıçakla 3 yerinden yaraladı. Yaralı öğrenci, kaldırıldığı özel bir sağlık kuruluşundaki ilk tedavisinin ardından, ambulansla Adana Numune Hastanesine sevk edildi. Zanlı F.Ş ise olaydan sonra kaçtığı evinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis olayda kullanılan bıçağı da aynı evin bahçesinde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.