-İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ ANTRENMANDA ÖLDÜ RİZE (A.A) - 14.04.2011 - Rize'de, 10 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi futbol antrenmanı yaparken kalp krizi geçirerek öldü. Çamlıhemşin ilçesindeki bir halı sahada düzenlenmesi planlanan okullar arası futbol turnuvasında, Topluca Köyü İlköğretim Okulu Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Dikkaya Köyü İlköğretim Okulu futbol takımı oyuncusu 4. sınıf Öğrencisi Adem Kus (10), turnuvaya hazırlık için antrenman yaparken fenalaştı. Öğretmenleri tarafından Çamlıhemşin Sağlık Merkezine götürülen Kus, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Bölge Hastanesine sevk edildi. Adem Kus, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kus'un kalp krizinden öldüğü belirtildi. İlçedeki okullar arası futbol turnuvası ertelendi.