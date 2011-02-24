-İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL YURT İMKANI ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri, ihtiyaç olması ve açık kapasite bulunması halinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, özel ortaöğretim yurtlarında geçici barınabilecek. ''Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, ortaöğrenim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren özel öğrenci yurtlarının tabi olacakları esasları, iş ve işlemler ile denetim esaslarını düzenliyor. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, izinsiz açılan yurtların, öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler ile öğrenci evi, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı gibi isimlerle tabela bulunduran ve faaliyetlerini bu şekilde sürdüren yerler hakkında, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak tespitten sonra düzenlenecek rapor esas alınarak valilikçe kapatma işlemi yapılacak. ''Yurtlarda geçici barınma'' konusunun da yeniden düzenlendiği yönetmeliğe göre, okulların tatil olduğu dönemlerde sosyal, kültürel ve sportif amaçlı faaliyetlere katılan misafirler de yurt yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtta barındırılabilecek. İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması halinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, özel ortaöğretim yurtlarında yükseköğrenim öğrencilerinin yanı sıra ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri de barındırılabilecek. Ancak, yükseköğrenim öğrencileriyle ilköğretim öğrencileri aynı yurtta barındırılamayacak. Farklı seviyede öğrenci gruplarının yurtta barındırılması halinde, yurdun faaliyet göstereceği binanın fiziki durumunun hizmete uygun olması, her öğrenci grubunun binanın ayrı kat veya bloklarında yerleştirilmeleri, giriş ve çıkış kapıları ile banyo ve tuvaletlerin her öğrenci grubu için ayrı olması gerekiyor. Öte yandan, özel öğrenci yurdu müdürlerinin göreve başladıkları tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde yurt yönetimiyle ilgili hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmaları gerekecek.