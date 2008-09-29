İlköğretim öğrencilerine erotik şiir

Burdur'un Gölhisar İlçesi'nde, ilköğretim okullarındaki öğrencilere de satılan şiir kitabındaki bazı şiirlerde erotik ifadelerin yer alması tepkilere neden oldu.



Gölhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Candeğer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki değerlendirme komisyonuna kitabı incelettirdiğini, bir sakınca görülmediğini söyleyerek, “Kitapta ufak tefek kelimeler var; ama komisyon sakınca görmedi” dedi.



Gölhisarlı şair Osman Akkoç'un şiirlerinin bulunduğu, geçen Şubat ayında basılan ‘Bir Deste Gül’ adlı şiir kitabı, 2007- 2008 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı içerisinde ilçedeki ilköğretim okulları ve liselerde öğrencilere satıldı. Osman Akkoç'un bastırıp gelirini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bıraktığı ‘Bir Deste Gül’ adlı şiir kitabındaki bazı şiirlerde erotik ifadelerin yer alması ise velilerin ve eğitim camiasının tepkisine neden oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bandrolünün de bulunduğu şiir kitabının 105'inci sayfada bulunan ‘Böyle Güzel Görmedim’ şiirinde ‘Göğüslerinin üstünden, ne hoş olur içmesi’ ve ‘Göğüslerin uçları, bir tülle örtülenmiş’ ifadeleri yer alıyor. Velilerin tepkisini çeken kitabın 2'nci sayfasında ‘Kitabın tüm yasal hakları Gölhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir” ifadesi bulunuyor.



Kitabın önsözünde de Gölhisar eski Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Candeğer ve Gölhisar Belediye Başkanı Mehmet Yavuzer'in kitap ve yazar hakkında övgü dolu yazıları bulunuyor.



‘Kitap toplatılsın'



Burdur'un eğitimdeki başarısının en önemli ayağının ‘Burdur Okuyor’ projesi olduğunu belirten Türk Eğitim- Sen Burdur Şube Başkanı Orhan Akın, konuyla ilgili şunları söyledi:



“Bu kitapta, ‘Kitabın tüm hakkı Gölhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aittir’ diye bir ibare de bulunuyor. Zannediyorum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız, kitabın içindeki bir takım cümleleri ya okumadılar, ya görmediler, ya da bu kitabı incelemeden bu kararı aldılar. Biz Gölhisar'da yapmış olduğumuz incelemelerde ve velilerden gelen haberlerden sonra kitabı okuma fırsatı bulduk. Kitapta, ilköğretim öğrencisinin okumaması gereken cümlelerin geçtiğine şahit olduk. En kısa zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün bu yanlıştan dönerek bu kitabın toplatılmasını ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz.”



‘Kitap okunmamış’



Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-İş Burdur Şube Başkanı Hasan Cengiz de “Şiir kitabından İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Candeğer, Belediye Başkanı Mehmet Yavuzer ve eski kaymakam tarafından övgüyle bahsediliyor. Kitabın 105'inci sayfasında ‘Böyle Güzel Görmedim’ şiirini acaba okumuşlar mı? Bu şiirde cinsellik ve erotizmi çağrıştıran ifadeler yer almaktadır. Yetkililer tarafından da referans gösterilen şiir kitabının gelirinin fakir öğrencilere dağıtılacağı biliniyor” diye konuştu.



Komisyon incelemiş



Gölhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Candeğer, geçen yıl, okul aile birliğine gelir olması için Osman Akkoç'un yazdığı ‘Bir Deste Gül’ adlı kitabını okullara satılmak üzere teslim ettiklerini belirterek, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Özel Değerlendirme Komisyonu var. O komisyona kitabı 2 defa incelettirdim. Komisyonun tutanağını da Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdim ve bir sakınca görülmedi. Kitapta ufak tefek kelimeler var. Ama komisyon sakınca görmedi. İncelettirdikten sonra Okul Aile Birliklerine satılmak üzere verdik” dedi.



İşte şiirlerdeki erotizm



Gölhisarlı halk şairi Osman Akkoç'un şiirlerinin bulunduğu, ilköğretim okullarındaki öğrencilere de satılan kitaptaki bazı şiirlerde yer alan erotik ifadeler şöyle:



105'inci sayfa



Böyle Güzel Görmedim



O yanaklar, dudaklar, bir yaylanın çeşmesi.



Göğüslerin üstünden, ne hoş olur içmesi.



Bir yiğidin bunlardan, mümkün mü vazgeçmesi?



Böyle yanak, bir dudak, ömür boyu görmedim.



O gerdan yaylasını, omuzlar çevrelemiş.



Her yiğit sevememiş, aşkını ertelemiş.



Göğüslerin uçları, bir tülle örtülenmiş.



Böyle göğüs ve omuz, ömrüm boyu görmedim.







125'inci sayfa



Dibek



Bir gecenin sonunda yaş gününü kutlarım.



Ne kadar bekletse de, mutludur umutlarım.



O gerdan yaylasında, gezinir de otlarım



Çözülmüş düğmeleri, göğüsleri dağ olmuş.



İki göğsün arası, sanki kahve dibeği.



Kıpır kıpır ediyor, mis kokuyor göbeği.



İki saat görüştük, sessiz kaldık epiyi.



İlk önce sakin idi, sevdikçe bir hal oldu.



Sarıldık alt üst olduk, seviştik ve sevindik.



Bunca yıllardan sonra, konulara değindik.



Elli yılın sonunda, bir damat, bir gelindik.



Yarım asırlık zaman, aşkımıza mal olmuş.

