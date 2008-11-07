İlköğretim öğrencilerine bıçaklı saldırı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 12 ve 13 yaşlarındaki 2 ilköğretim öğrencisi, top oynamak için gittikleri spor tesisinde madde bağımlısı 2 kişi tarafından bıçaklandı.



İlköğretim öğrencisi İ.Ö. (13) ve arkadaşı S.K. (12), top oynamak için Altınova Mahallesi'nde spor tesisine gitti.



Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve madde bağımlısı oldukları bildirilen 2 kişi, öğrencilerden sigara istedi.

Zanlılar, sigaraları olmadığını söyleyen çocukları bacaklarından bıçakladı.



Hafif yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.





