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Yaşam

İlköğretim öğrencilerine bıçaklı saldırı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 12 ve 13 yaşlarındaki 2 ilköğretim öğrencisi, top oynamak için gittikleri spor tesisinde madde bağımlısı 2 kişi tarafından bı&cce

07 Kasım 2008 02:00

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 12 ve 13 yaşlarındaki 2 ilköğretim öğrencisi, top oynamak için gittikleri spor tesisinde madde bağımlısı 2 kişi tarafından bıçaklandı.

İlköğretim öğrencisi İ.Ö. (13) ve arkadaşı S.K. (12), top oynamak için Altınova Mahallesi'nde spor tesisine gitti.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve madde bağımlısı oldukları bildirilen 2 kişi, öğrencilerden sigara istedi.
Zanlılar, sigaraları olmadığını söyleyen çocukları bacaklarından bıçakladı.

Hafif yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlıların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.


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