-İLKÖĞRETİM MEZUNLARINA BASIN KARTI ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - Basın Kartı Yönetmeliği'ne eklenen geçici maddeyle, belli koşulları taşıyan ilköğretim (ortaokul) mezunlarına da bir kereye mahsus olmak üzere bugünden itibaren üç ay içinde sarı basın kartı almak için başvuru hakkı tanındı. Mensuplarına basın kartı verilebilecek bir yayın organında en az 36 ay bilfiil çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim döküm cetveliyle belgeleyen ve halen çalışan basın mensuplarında lise mezuniyeti şartı aranmayacak. Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut yönetmeliğin 5. maddesinin (b) fıkrasında ''basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarının basın kartı alabilmesi için en az ortaöğrenim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması'' hükmü yer alırken, bugünden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde ilköğretim (ortaokul) mezunu gazetecilerin talepleri Genel Müdürlük tarafından Basın Kartı Komisyonuna götürülecek. Nihai kararı, yine Basın Kartı Komisyonunu verecek. Geçici maddenin yayım tarihi olan bugünden itibaren üç ay içinde müracaat ederek, mensuplarına basın kartı verilebilecek bir yayın organında en az 36 ay süre ile bilfiil çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim döküm cetveli ile belgeleyen ve halen çalışan basın mensuplarında lise mezuniyeti şartı aranmayarak, başvuruları basın kartı komisyonuna iletilecek. -KARAKAYA'NIN AÇIKLAMASI- Konu ile ilgili açıklama yapan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Türkiye'de 11 bin 726 basın kartı taşıyan medya mensubu olduğunu ancak genel müdürlükte 31 bin gazetecinin basın kartı başvuru dosyasının bulunduğunu belirtti. Medyanın giderek gelişen büyük bir sektör olduğunu vurgulayan Karakaya, değişik illerdeki yerel medya bilgilendirme toplantılarında, sektörde bu sayının üzerinde basın mensubunun çalıştığını gördüklerini ifade etti. Mevcut yönetmeliğin 5. maddesinin (b) bendindeki öğrenim şartını yerine getiremediğinden müracaat edememiş fakat içlerinde 20 yıla yakın süre ile 5953 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışanların bulunduğunu belirten Karakaya, ''Bu kişilerin basın iş kolundan sigortaları dahi yatmaktadır. Düzenleme ile halen çalışan ve basın iş kolundan sigorta primleri en az 36 ay yatmış olan bu meslektaşlarımıza bir defalık bu hak tanınmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmalarla yerel medyayı desteklemeye ve onlardan gelen talepleri dikkate almaya devam edeceğiz'' dedi. Basın Kartı Yönetmeliği değişikliği için bir yıldan beri çalışan komisyon üyelerine teşekkür eden Murat Karakaya, yönetmelik gereği başvuru şartını taşıyanların üç ay içinde müracaat etmelerini beklediklerini kaydetti. Basın Kartı Yönetmeliği değişikliği için oluşturulan Basın Kartı Yönetmeliği Çalışma Komisyonu üyeleri bir yılı aşkın süredir yoğun bir çalışma yürüttüler. Komisyon, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan Sadık İpekçi, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Turhan Bozkurt ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Yayın Daire Başkanı Bahattin Akyön'den oluşuyor.