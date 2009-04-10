İlköğretim kayıtları internetten

Ulusal adres veri tabanındaki bilgiler esas alınmak üzere, bu yıldan itibaren özel okullar dahil bütün kayıtlar internet üzerinden otomatik olarak yapılacak.



Böylece aileler, her yıl tartışmalara yol açan 'kayıt parası'nı ödemek zorunda kalmayacak. Ancak hiçbir veli, çocuğunu oturduğu mahallenin dışındaki bir devlet okulunda okutamayacak. e-kayıt sistemi, öğrencileri ikametlerine en yakın okula yerleştirecek.



Özel okula aktarmalı geçiş



Özel okula gidecek çocuklar da mecburi olarak mahallelerindeki ilköğretim okuluna (özel veya devlet) kaydolacak. Veliler, daha sonra isterlerse çocuklarını başka bir özel okula nakil ettirebilecek. Bu kapsamın dışında tutulan devlet okullarında ise nakil hakkı sadece şehit ve gazi çocukları ile özel eğitime muhtaç öğrencilere tanınacak.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik yayınladığı genelgeyle tüm ilköğretim okullarına kayıtların bu yıldan itibaren ulusal adres veritabanındaki adresler ve MERNİS nüfus bilgileri kullanılarak yapılacağını duyurdu. e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında geçilen uygulama ile özel okullara kayıtların da merkezî sistemle yapılacağını bildirdi.



Düzenlemenin özel okulları

kapsaması tedirginlik yarattı



Genelgeye göre kayıtlarda bu yıl okul yöneticilerinin hiçbir dahli olmayacak. Her il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kayıt komisyonları oluşturulacak. Komisyonlar, ilköğretime yeni başlayan çocukları adres bilgilerine göre otomatik olarak ikametlerine en yakın okullara yerleştirecek. Kayıt ve nakillerde ulusal adres veritabanındaki adresler esas alınacak. Düzenlemenin özel okulları da kapsaması sektörde tedirginlik oluşturdu. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan, çocuğunu özel okula yazdırmak isteyen bir velinin önce en yakın okula gitmesinin anlamsız olduğunu vurguladı. Gülan, "Kimin özel okula çocuğunu göndereceğini nereden bileceksiniz? Genelgenin düzeltilmesi için uğraşacağız." dedi.



