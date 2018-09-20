İlköğretim Haftası'nda öğrencilere balık ekmek ikramı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası kutlamalarında öğrencilere, balık ekmek dağıtıldı.

Ödemiş ilçesinde İlköğretim Haftası kutlaması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde yer alan Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından İstiklal İlkokulu\'ndaki programa geçildi. Okul bahçesinde yapılan etkinliklere Kaymakam Celil Ateşoğlu, Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, Garnizon Komutanı Asteğmen Umur Kılıç, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ödemiş İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Altıntaş, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü\'nün \'Ye Balığı Yakala Başarıyı\' projesi kapsamında okula getirilen 600 adet balık- ekmek öğrencilere ikram edildi. Protokol üyeleri, dağıtımı kendi elleriyle yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Levent Özkan birer konuşma yaptı. Daha sonra ilkokul öğrencileri, çeşitli gösteriler sundu. Balım Gökçe Körpe, İlker Tokmak ve Çiçek Kılıç adlı görme engelli öğrenciler ise sundukları skeçle büyük beğeni topladı. Ayrıca okula yeni başlayan 130 öğrenciye, okulu sevdirmek amacıyla, öğretmenler tarafından birer kırmızı karanfil verildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.



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