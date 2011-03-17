İlköğretim 2. sınıf öğrencisinin soba isyanı

T24- Kahramanmaraş'taki Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Muhammet Arpacı, okulda soba ile ısınmaktan şikayetçi: "Her yerde okullar kaloriferliyken bizim okulumuzda neden soba kullanıyor? 12 İl Genel Meclisi üyesine mektup yazdım. Sobadan kurtulmak için gerekirse imza kampanyası başlatacağım."













Mektubunda, sınıflarının sobayla ısıtıldığını ancak yeterli olmadığını belirten küçük öğrenci, okuluna kalorifer sistemi kurulmasını istedi.

Arpacı, ''Öğretmenimiz sobayı yaktığında çıkan dumanlardan rahatsız oluyoruz. Ön tarafta oturan arkadaşlarım sobanın ateşinden etkilenirken, arka sırada oturan arkadaşlarım üşüyor. Her yerde okullar kaloriferliyken bizim okulumuzda neden soba kullanıyor, anlam veremedim. Ben ve arkadaşlarım okulumuzun sobadan kurtulması için gerekirse imza kampanyası başlatacağız'' dedi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Kılınç ise hem veli hem de başkan olarak yaklaşık 10 yıldır okulun sobadan kurtulması için mücadele ettiklerini ifade etti.

Siyasilere ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli dilekçeleri verdiklerini ancak halen sonuç alamadıklarını anlatan Kılınç, şunları söyledi:

''2011 yılını yaşadığımız şu günlerde köy okulları dahi kaloriferliyken Elbistan'a birkaç kilometre uzaklıktaki Karaelbistan Cumhuriyet İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilerimizin durumu bizleri üzüyor. Her zaman göç alan ve doğal olarak nüfusu artan beldemizde okulumuz yetersiz kalıyor. 20'şer kişilik sınıflarımız 40 kişilik sınıflar haline dönmesine rağmen yetersiz kalınıyor. Derslik sorunu ortada. Devlet büyüklerimizin ve siyasilerimiz yaşanan bu soruna çözüm bulmasını rica ediyoruz.''