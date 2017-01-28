"İlköğetim ve lisede ilk yardım dersi olsun"

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD), Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak İlköğretim ve Lise eğitim, öğretim müfredat programına ilkyardım, afetlere hazırlık derslerinin konulmasını önerdi.

HİASD Başkanı Doktor Ülkümen Rodoplu, bugünlerde yeni ders programlarının kamuoyunda tartışıldığına dikkat çekerek, "Çocuklarımıza yaşam kurtarmayı öğretmeliyiz. İlkyardım ve afetlere hazırlık konularında vereceğimiz derslerle toplumda kanayan bir yara olan, ilkyardım bilgi noksanlığını giderebiliriz” dedi.

İlkyardımın zamanında ve doğru yapılamadığı için birçok insanın ambülans gelene kadar hayatını kaybeden ve sakat kalanlar olduğunu anlatan Rodoplu, "Kızılay başta olmak üzere resmi ve özel birçok kurum ilkyardım eğitimi verse de, bu yeterli olamıyor. Ülkemizde 19 milyon öğrencinin haftada bir saat bile olsa, ilkyardım, afetlere hazırlık eğitimi alması birçok ölüm ve yaralanmayı, sakat kalmayı azaltabilir" diye konuştu.

Rodoplu'nun yazılı açıklaması şöyle:

“HİASD, acil tıp sistemi içinde yer alan ilkyardım, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, afet tıbbı konularında çalışan tüm kurum, kuruluş ve kişileri ortak bir çatı altında toplayarak, bilimsel çalışma ve girişimlerde bulunmak ve böylece halkımızın hakkettiği en kaliteli acil sağlık hizmetini alabilmesini sağlamak misyonuyla çalışmaktadır. Türkiye’de yaptığımız çalışmalar sayesinde dünya acil tıbbına örnek olmak, vizyonumuzdur.”

Rodoplu şöyle devam etti:

“İlköğretim ve Liselerde ilkyardım, afetlere hazırlık eğitimlerinin planlama ve uygulama aşamasında biz de dernek olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Yeter ki çocuklarımız yaşam kurtarmayı öğrensin. Tüm bilimsel birikim ve malzemeyi ülkemizin çocukları için kullanmaya hazırız.”