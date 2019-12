İlkler Porsche Panamera'da

Aktarma organları: Azami performans ve verimlilik



Şasi ve süspansiyon: Sürüş dinamikleri ve konfor bir arada

Gövde: Hafif ve işlevsel



Akustik özellikler: Sportif ses ve üstün bir seyir konforu



Otomatik şanzımanla birlikte temin edilen ilk otomatik start/stop özelliği, ihtiyaç duyulduğunda ekstra hacim ekleme özelliğiyle uyarlanabilir havalı süspansiyon, Panamera Turbo’da ihtiyaç olduğunda yukarıya doğru kalkan çoklu-aşamalı, ayarlanabilir arka spoylerin yer aldığı aktif aerodinamik özellikler bu teknolojik yeniliklerden bazıları.Porsche’nin üstün dinamik performans ve olağanüstü zarafet özelliklerini bir arada taşıyan dört kişilik Gran Turismo’su Panamera, teknolojik yenilikleriyle de beklenti yaratıyor. Otomobilgazetesi.com’un haberine göre, Porsche’nin dördüncü model serisi olan Panamera, 911, Cayenne, Boxster ve Cayman’ın kendi segmentlerinde sahip oldukları seçkin konumu aynı şekilde elde edeceğini şimdiden belli ediyor. Lüks sınıftaki önemli modellerle rekabet eden Panamera, performans, sürüş dinamikleri ve verimlilik alanında segmentinde lider konumda.Panamera ilk defa, bu Porsche DNA’sını ve spor otomobilin coşkulu karakterini, seçkin bir lüks performans sedan modelinin üstün mekân ve konfor nitelikleriyle birleştirerek eşsiz bir Gran Turismo yaratıyor.Panamera’nın temin ettiği eşsiz konfor, performans ve verimlilik kombinasyonu aktarma organlarıyla başlıyor. Panamera, en gelişmiş ve yakıt yönünden verimli Doğrudan Yakıt Püskürtme sisteminin de yer aldığı yüksek teknoloji ürünü özel güç üniteleriyle donatılmış. Bu motorlarda, sürtünmenin sürekli şekilde ideal seviyeye getirilmesi konusunda, eşleme kontrollü soğutucu/sıcaklık yönetimiyle verimlilikleri artırılmış yardımcı birimler gibi yeniliklerle daha da büyük ilerleme kaydedilmiş. PDK şanzımanı sunan Porsche, bu pazar segmentinde ilk defa çift kavramalı vites kutusunu getirerek hem yakıt ekonomisinin geliştirilmesine hem de sportif performansın daha yüksek bir standarda oturtulmasına katkıda bulunuyor.Verimliliği bakımından geleneksel otomatik şanzımandan çok daha üstün olan PDK şanzıman, uzun, dördüncü veya beşinci vitese benzeyen en üst vitesi aracılığıyla daha da fazla yakıt tasarrufu yapılmasına imkân veriyor. Aynı zamanda, ideal vites artırımları ve motor gücünde en ufak bir kesinti olmaksızın gerçekleştirilen, benzersiz, son derece hızlı vites değişimiyle, Porsche’ye özgü sürüş dinamikleriyle birlikte çarpıcı bir performans da sunuyor.Panamera’da göze çarpan bir başka kilometre taşı da, otomatik şanzımanlı bir lüks otomobilde ilk defa temin edilen start/stop sistemidir. Panamera S, - otomobilin üstün performansına karşın - 100 kilometrede sadece 10,8 litre yakıtla yetiniyor.Sportif performans ve üstün konforun bir kombinasyonu olan ve temel ayarında çok yüksek bir sürüş konforu standardının sunulduğu Panamera’nın şasisi ve süspansiyonu, aktif PASM amortisör sisteminde bir düğmeye dokunulmasıyla bir spor süspansiyona dönüşüyor. Bir başka dikkat çekici özellik de her ihtiyaç duyulduğunda ekstra hacim ekleme özelliği ile uyarlanabilir havalı süspansiyon. Otomotiv teknolojisinde önemli bir yenilik olan bu sistem, Turbo seçeneğinde standart olarak yer alıyor; diğer modellerde ise isteğe bağlı donanım olarak satın alınabiliyor.Yine bir diğer nokta ise, sürüş dinamikleri ve kullanım konforunun tüm modellerde, tam kontrollü arka aks diferansiyeli ile birlikte temin edilen aktif PDCC denge kontrol sistemiyle ayrıca artırılmasıdır.Spor Plus düğmeleri ile opsiyonel Sports Chrono Paketleri, sürücünün bir düğmeye basarak, tam kontrollü dört tekerlekten çekişle donatılmış PTM Porsche Çekiş Yönetimini de içeren bütün aktarma organı ve süspansiyon sistemlerinin, kendinden ödün vermeyen, yüksek performanslı ayarını seçmesine imkân verir. PTM hem Panamera 4S’te hem de Panamera Turbo’da standart olarak sunulur.Gövde, bir spor otomobilin tipik özelliği olan hafif teknolojinin yanında olağanüstü konforun, geniş mekânın ve verimli aerodinamik özelliklerin bir sentezidir. Her durumda özel ihtiyaçlara ve işlevlere göre düzenlenen Panamera’nın gövdesinde en gelişmiş üretim yöntemleri ve maddeleri uygulanmıştır. Bunlar arasında her türlü çelik sınıfı, alüminyum ve magnezyum gibi hafif alaşımlar ile plastikler yer alır. Hafif kapılarda, lazer işleminden geçirilmiş basınç dökümlü alüminyumdan yapılmış yük taşıyıcı bir yapı, alüminyum bir dış yüzey ve ince duvarlı basınç dökümlü magnezyumdan yapılmış kapı camı çerçeveleri kullanılmıştır. Akıllı, hafif yapısı sayesinde Panamera S – örneğin – sadece 1770 kg ağırlığa sahiptir.Arka koltuklar hem konfor hem de değişkenlik bakımından lüks sınıfta yeni standartlar yaratır. Tekli olarak mükemmel bir şekilde konturlanan bu koltuklar, geniş elektrikli ayar ve koltuk iklimleme işlevleri ile koltuklara özel hazırlanan baş dayamalar sayesinde arkada da azami düzeyde bir konfor sağlarlar.Panamera, ayrıca oldukça işlevsel ve değişken kullanım imkânı sunan bir bagaj bölmesiyle gelmektedir. Ayrı ayrı öne yatabilen, ilave uzunlamasına yükleme aralıklarıyla koltuk arkalıkları, 1263 litreyi bulan bir bagaj hacmine olanak tanır ve bagaj bölümünün zemininin önden arkaya aynı hizada, kesinlikle dümdüz olmasını sağlar.Panamera, aktarma organları tüneli ve arka kısımdaki susturuculara kadar uzanan zemin altında tam bir korumaya sahip, segmentindeki ilk otomobildir. Bu açıkça, aksların üzerindeki hava direncinin ve kaldırma kuvvetlerinin azaltılmasına yardımcı olur ki, bu, uygulamada daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek sürüş dinamikleri anlamına gelir.Genel aerodinamik paketin önemli bir görülebilir özelliği ise Panamera Turbo’daki aktif dört yönlü arka spoylerdir. Sürüş koşullarına uygun düzenlenmiş kontrol açıları ve yüzey geometrisinin etkin bir şekilde yönetilmesiyle arka spoyler, otomobilin aerodinamik özelliklerini ve performansını ideal seviyeye çıkarır.Egzoz sisteminde, hava girişinde ve motorla birlikte otomobilin aeroakustik özelliklerinde ses konusunda mükemmel bir denge yakalayan Porsche’nin geliştirme mühendisleri, görünürde birbiriyle çelişen şartları bir araya getirerek Panamera’ya, ahenkli, her yönden karakteristik bir ses örneği vermeyi başarmışlar.