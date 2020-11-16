İlker Kaleli'den Öğretmen'e veda: Boyun eğmeyenlere ve meydan okuyanlara teşekkürler

Fox TV'nin Öğretmen dizisi 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen 9. bölümüyle final yaptı. Başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol'un yer aldığı dizi bir öğretmenin haksızlık karşısındaki mücadelesini anlattı.

Dizinin başrol oyuncusu ve Akif öğretmene hayat veren İlker Kaleli de Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

İlker Kaleli'nin Instagram hesabından paylaştığı yazının tamamı şu şekilde:

"Teşekkürler Akif Hocam...

Bu kadar haksızlığın, edepsizliğin ve yüzsüzlüğün ortasında, dimdik, ne kadar güzel durdun...

Başından beri yanımızda olan seyircimize; yorumlarınızla, sesinizle daha iyi bir dünyayı hayal eden bu yolda buluştuğumuz ve paylaştığımız bütün duygular için teşekkürler...

Ayrıca her şeye rağmen, kendi hayatlarında iyiliğe inanan, birşeyleri değiştirmek için savaşan, iyilik için bedel ödeyen, acı çeken, korkutmalara-sindirilmelere boyun eğmeyen ve onuruyla karanlığa meydan okuyan tüm sessiz ve isimsiz kahramanlara...

Sonsuz teşekkürler..."