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İlker İnanoğlu'ndan Irma Kasırgası paylaşımı: Miami'de evimizin önünde balıklar yüzüyor

"Ne işin var Miami'de?"

11 Eylül 2017 14:41

Bir süredir ABD'de olan ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, Irma Kasırgası'yla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaşadığı korku dolu anların fotoğrafını yayınlayan İnanoğlu, "Miami'de evlerimizin önü metrelerce su altında, balıklar yüzüyor" dedi.

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, Karayip'deki adaları geçen hafta vurmuştu. Hafta sonu ABD'nin Florida eyaletine ulaşan Irma Kasırgası, ABD'de üç olmak üzere toplamda en az 30 kişinin ölümüne sebep oldu. Her ne kadar kasırganın kategorisi 4'ten 2’ye düşürülmüş olsa da kasırganın tahribat gücünün yüksek seyrettiği ve tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.

Bir süredir Amerika'da yaşayan İlker İnanoğlu, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından, "Miami'de evlerimizin önü metrelerce su altında, balıklar yüzüyor. Dünyanın en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor" sözleriyle paylaştı.

"Ne işin var Miami'de?"


İlker İnanoğlu'nun birçok takipçisi "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunurken takipçilerinin bir kısmı da "Ne işin var Miami'de İstanbul'a gelseydin sen de" şeklinde yorumlarda bulundu.

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