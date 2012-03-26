Mahkeme, Başbuğ'un Yüce Divan talebini reddetti

"İnternet Andıcı" davasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, dava dosyası için yetkisizlik ve görevsizlik talebinde bulundu ve dosyanın Yüce Divan'a gönderilmesini talep etti. Ancak mahkeme talebi reddetti. İlker Başbuğ salona izleyicilerin alkışları arasında girdi. Başbuğ da kendisini ayakta alkışlayan izleyicilere el sallayarak karşılık verdi.

İrtica ile Mücadele Eylem Planı Davası'yla birleştirilen İnternet Andıcı Davası'nın 57. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki küçük salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz ve İsmail Hakkı Pekin, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ve Emekli albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık hazır bulundu.



Mahkeme tarafındab 16 duruşmadan men edilen tutuklu sanık Serdar Öztürk duruşmaya katılmazken, hakkında yakalama kararı bulunan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler ile kırmızı bülten ile aranmalarına karar verilen Tümgeneral Mustafa Bakıcı ve Bedrettin Dalan ise duruşmaya gelmedi. İkinci Ergenekon Davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı Hasan Ataman Yıldırım ve 3 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve İkinci Ergenekon Davası'nda tutuksuz olarak yargılanan Eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç da izleyici olarak duruşmaya katıldı. İlker Başbuğ'un çocukları Feride ve Murat Başbuğ da duruşmayı izliyor.



İzleyicler Başbuğ'u ayakta alkışladı



İlker Başbuğ ve diğer tutuklu sanıklar saat 09.25 de duruşma salonuna alındı. İlker Başbuğ'un duruşma salonuna alınmasıyla birlikte duruşma salonunda bulunan izleyiciler Başbuğ'u ayakta alkışladı. Başbuğ da kendisini ayakta alkışlayan izleyicilere el sallayarak karşılık verdi. Sanık sandalyesine oturan Başbuğ bir süre tutuklu sanıklardan Hasan Iğsız ve Mehmet Otuzbiroğlu ile sohbet ettiği görüldü.



Başbuğ'un kimlik tespiti yapıldı



80 gündür Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bugün ilk kez duruşmaya katılan Başbuğ'un kimlik tespiti yapıldı. 69 yaşında olan İlker Başbuğ, Fenerbahçe korumalı konutlarda ikamet ettiğini ancak 6 Ocak 2012 tarihinden beri Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde kaldığını söyledi. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Başbuğ, 7 bin aylık gelirinin olduğunu ayrıca bir de kira geliri olduğunu ifade etti. Başbuğ emekli subay olduğunu da sözlerine ekledi.



Avukat yetkisizlik ve görevsizlik talep etti



Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, usule ilişkin itiraz olup olmadığını sordu. İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, Başbuğ hakkındaki dosyaya görevsizlik kararı verilerek dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Avukat Sezer, dava konusu internet siteleri ile ilgili andıcın hazırlandığı yerin Genelkurmay Başkanlığı olduğunu, Genelkurmay Başkanlığı'nın ise Ankara'da bulunduğuna dikkat çekerek, görevli mahkemelerin Ankara'da bulunduğunu belirtti. Sezer, bütün bunların gözönünde bulundurularak yetkisizlik kararı verilmesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel görevsizlik ve yetkisizlik talebinin reddedilmesini istedi. Mahkeme Heyeti talebi değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.



Mahkeme talebi reddetti



Duruşmada mahkeme heyeti, verilen aranın ardından alınan ara kararını açıkladı.

Buna göre mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu dikkate alındığında, devlet aleyhine işlenen suçların terör suçu olarak sayıldığını belirterek, bunların askeri suç olarak kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Terör suçlarına ilgili yasaya göre görevli mahkemelerin baktığını ifade eden mahkeme heyeti, “görevsizlik” kararı verilerek dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapılması için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme heyeti, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu belirterek, “yetkisizlik” kararı verilemesi istemini de reddetti.

Duruşmada daha sonra, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan Başbuğ hakkındaki 39 sayfalık iddianamenin okunulmasına geçildi.



Cezaevi önünde Başbuğ'a destek gösterisi



Başbuğ'a destek veren 30 kişilik grup Silivri Cezaevi önüne bir araya geldi. Başbuğ'un fotoğraflarının bulunduğu pankartları Silivri Cezaevi'nin tel örgülerine asan grup, üzerinde "Haksızlığın karşısında askerimizin yanındayız", "Başbuğ yanındayız", ''Genelkurmay Başkanı terörist olamaz" yazılı pankartları açtı. Grubun cezaevi önündeki bekleyişi sürüyor.



Avukat İlkay Sezer: Hukuka uygun karar verilmedi



İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, "Taleplerimizden sadece göreve ve yetkiye ilişkin bölümü reddedildi. İddianamenin okunmasından önce usule ilişkin itirazlarımızı mahkemeye sunduk. Mahkeme bizce hukuka uygun bir karar vermedi.Göreve ve yetkiye ilişkin itirazlarımızı bundan sonradaki aşamalarda da dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Avukat Sezer, İlkay Başbuğ'un savunmasını nasıl yapacağı şeklindeki sorulara ise, "Bu konularda savunma bittikten sonra ancak değerlendirme yapmak daha doğru olur. Bizce tarihi anlamda bir savunması olacak" dedi. Avukat Sezer, Başbuğ'un yakın akrabalarının ve Başbuğ'un devre arkadaşlarının duruşmaya gelmesinin ise İlker Başbuğ'a moral olduğunu ifade etti.



Davalar 17 Şubat'ta birleştirilmişti



13. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Şubat 2012 tarihinde İlker Başbuğ hakkında açılan davanın, İnternet Andıcı Davası ile birleştirilmesine karar vermişti. İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Ocak'ta tutuklanan Başbuğ’un “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. İnternet Andıcı davası'nda 16'sı tutuklu 30 sanık yargılanıyor.