İlker Başbuğ Başbakan'ın 'çeteler var' sözünü örnek gösterdi, tahliye istedi

Ergenekon davasında darbe teşebbüsü ve terör örgütü yöneticiliğinden müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı tahliye talebinde bulundu.

Dilekçede ,"Mahkemenizin görmekte olduğu tüm davaları birleştirmeden önce görülmekte olan 2010/106 E. Sayılı davanın katılanı olarak tarafı durumunda bulunan ve tanık olarak göstermiş olduğumuz Başbakan Sayın Erdoğan'ın, günümüzde devlete, emniyete ve yargıya sızmış olduğunu beyan ettiği ve daha önce de devlet içinde devlet şeklinde nitelendirdiği konuda mahkemeniz tanık olarak beyanlarını alsaydı bugün asıl suçlular ortaya çıkarılır onların gerekçeli kararı yazılmakta olurdu" denildi.

Ergenekon davasında darbe teşebbüsü ve terör örgütü yöneticiliğinden müebbet hapis cezası alan eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ, avukatı İlkay Sezer aracılığıyla tahliye talebinde bulundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cem Tursun’un haberine göre, mahkemenin en geç 30'ar günlük sürelerle tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğini incelemesi gerektiğine vurgu yapılan dilekçede, "Ceza Muhakemesi Kanunu 232/3 maddesi 'Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç onbeş gün içinde dava dosyasına konulur' hükmü ile hiçbir takdir yetkisi tanımaksızın hükmün gerekçesinin 15 gün içerisinde dosyaya konulmasını zorunlu görülmüştür. Oysa mahkemeniz, aradan geçen 5 aya yakın sürede gerekçeli kararı dosyaya koymamış, tutuklu sanıkların tutukluluk halini de incelememiştir" denildi.

Dilekçede, "Mahkemenizin bugüne kadar verdiği tutukluluğun devamına dair kararların, kısaca, hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edilmiştir. Mahkemeniz kararının hukuka aykırı olduğuna dair tespitin yalnızca sanık Mustafa Balbay'a ilişkin olduğu da düşünülemez" ifadeleri yer aldı.

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İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini belirten avukat İlkay Sezer, “Gelinen noktada Türk Silahlı Kuvvetlerine ve personeline yönelik asılsız iddialar ve suçlamalar yöneltildiği herkes tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Mahkemenizin görmekte olduğu tüm davaları birleştirmeden önce görülmekte olan 2010/106 E. Sayılı davanın katılanı olarak tarafı durumunda bulunan ve tanık olarak göstermiş olduğumuz Başbakan Sayın Erdoğan'ın, günümüzde devlete, emniyete ve yargıya sızmış olduğunu beyan ettiği ve daha önce de devlet içinde devlet şeklinde nitelendirdiği konuda mahkemeniz tanık olarak beyanlarını alsaydı bugün asıl suçlular ortaya çıkarılır onların gerekçeli kararı yazılmakta olurdu" dedi.

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