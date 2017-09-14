İlker Başbuğ'dan IKBY'nin bağımsızlık referandumu hakkında açıklama

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 'nin bağımsızlık referandumu kararıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur" dedi.

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Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 'nin bağımsızlık referandumu kararıyla ilgili açıklama yaptı. Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı açıklamada, TBMM'nin en kısa zamanda 25 Eylül'deki bağımsızlık referangumuna karşı karar alması gerektiğini söyleyerek; aksi bir durumun tarihi bir hata olacağını belirtti.

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