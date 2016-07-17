İlker Başbuğ'dan 'darbe girişimi' yorumu: Bunları yapan Türk askeri değil, terörist

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak, "Bunları yapan Türk askeri değil, terörist" görüşünü dile getirdi. "Darbede girişiminde yer alan erlerin kullanıldığını" savunan Başbuğ, "Ben erlerin, bu darbenin içerisinde yer alan, planlayan rütbeli personelden ayrı tutulması düşüncesindeyim. Bu askerlerimiz belki de kandırıldılar. Bunların tatbikat ve bunun gibi nedenlerle kışla dışarısına çıkarıldığı gözüküyor" diye konuştu.

Başbuğ, "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük çoğunluğunun demokrasinin yanında yer aldığını" söyledi. Başbuğ, "Bu nedenle gerçekten hepsini yürekten kutluyorum. Dün gece Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük çoğunluğu ile beraber omuz omuza örnek bir davranış gösteren polisimize teşekkürlerimi sunuyorum onları kutluyorum. Polislerimiz canları pahasına görevlerini yerlerine getirdiler" diye konuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre İlker Başbuğ'un konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Dün gece Türkiye tarihinde yaşanılan en korkunç gecelerinden birisi oldu. Bu darbe kalkışını, girişimini, bu hareketi ve bu harekete katılanları lanetliyorum. Onlar Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihine bir kara leke sürdüler"

"Demokrasinin yanında yer aldılar"

"Bugün diyorum ki kendi Meclisini bombalayan, kendi halkına ateş açanlar Türk askeri olamaz. Bunlar birilerinden ve bir yerlerden emir alan teröristlerdir. Bu olayların sonucunda sevindiğimiz noktalardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük çoğunluğu 15 Temmuz 2016 günü yaşanılan olaylar karşısında gösterdiği davranış ile başta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olmak üzere demokrasinin yanında yer aldılar. Bu nedenle gerçekten hepsini yürekten kutluyorum. Dün gece Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük çoğunluğu ile beraber omuz omuza örnek bir davranış gösteren polisimize teşekkürlerimi sunuyorum onları kutluyorum. Polislerimiz canları pahasına görevlerini yerlerine getirdiler"

"Türk milletine karşı yapılan bir hareket"

"Türk milleti darbenin karşısında olduğunu çok net olarak bütün dünyaya ilan etti. Bu da hepimiz için gurur vesilesi. Bugün, darbeciler ile cemaat arasından birçok insan ilişkisi olduğunu düşünmektedir. Ben de aynı düşünceyi taşıyorum. Bundan önce cemaat Türk silahlı kuvvetlerine bu girişimde bulunmuştu. Bugün ise Türk milletine karşı yapılan bir harekettir"

"Bu coğrafyada güçlü orduya ihtiyacımız var"

"Bizim ufacık bir pozitif bakacağımız bir nokta var Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki zararlı odaklar bugün temizleniyor. Bu olaydan sonra Türk Silahlı kuvvetleri daha güçlü olarak çıkacaktır. Bu ordu bize lazım. Bu coğrafyada güçlü orduya ihtiyacımız var."

"Kandırılmış olabilirler"

"Ben erlerin, bu darbenin içerisinde yer alan, planlayan rütbeli personelden ayrı tutulması düşüncesindeyim. Bu askerlerimiz belki de kandırıldılar. Bunların tatbikat ve bunun gibi nedenlerle kışla dışarısına çıkarıldığı gözüküyor. bu olayda kullanıldı Mehmetçikler, bekli aldatıldılar, belki yanlış bilgiler verdiler. O gençlerin bunu anlaması ve algılaması kolay bir olay değil. Bu genç erlerimiz ile diğerlerini aynı teraziye koymayalım"