İlker Başbuğ'un 'FETÖ' suçlamasına AKP'den tepki: Dava açacağız

Başbuğ, geçen hafta Haber Global'de konuk olduğu programda, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatmış ve "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti.

"Emekli Orgenaral düzenlemede imzası olanları FETÖ mensubu olduğunu iddia etti"

AKP MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Çelik, Başbuğ'un sözlerine tepki gösterirken, İlker Başbuğ'u Meclis'in mutlak dokunulmazlığını ihlal etmekle suçladı ve itham edilen parlamenter arkadaşlarının yargıya başvuracağını açıkladı. Söz konusu düzenlemenin uzlaşıyla geçtiğini belirten Çelik şunları söyledi:

"FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır yok mudur tartışması devam ediyor. Emekli Orgenaral yasal düzenlemede altında imzası olanların FETÖ mensubu olduğunu iddia etti. Emekli bir askeri bürokratın TBMM üyelerini terör örgütünün üyesi olarak değerlendirmesi, kanun teklifini kim hazırladıysa yasamanın üyelerini suçlaması son derece vahim yaklaşımdır. Elinde bilgi belge olan varsa bu araştırılsın. Şunu bunu suçlamak bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz.

"Bunun altında iyi niyet yoktur"

"Aslında bu tutum FETÖ'nün temizlenmesine mi hizmet etmektedir başka bir şeye mi? Kim ki yüce Meclis'i aşağılamaya çalışıyorsa bunun altında iyi niyet yoktur. Türkiye darbelerden çok çektiği için, darbelere zemin yaratan yasal düzenlemelerin mevzuatımızdan çıkarılması en önemli gündemdi. O dönem önerge satır satır okunup tüm partiler tarafından kabul edildi. 30 gibi suçu kapsayan askerlerin yargılanmasının sağlanması bir devrimdir.

"FETÖ, Türkiye'nin kabul ettiği terör örgütlerinden biridir. FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi milletimizin iradesiyle def edilmiştir. FETÖ ile ilgili olarak devletin bütün organlarından hayatın tüm kılcal damarlarından kesilmesi için mücadele devam edilmektedir. Elinde belge olmaksızın devletin sahip olmadığı birtakım iddialar üzerinden şunu bunu suçlayarak bu mücadele desteklenemez. Arkadaşlarımız, kendilerini FETÖ terör örgütü mensubu gibi etiketleyen bu yaklaşıma karşı yasal haklarını kullanacaklar."

Başbuğ neler söylemişti?

Başbuğ, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçeği inkar olur. Bunun yargının çıkarması ve siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım. 26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok, biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere anayasaya aykırı. Bu tamamen ne için Dursun Çiçek için. Bu olay medyada "AK Parti ile cemaati bitirme planı" algısı olarak yapıldı. Sivil şahıslar her durumda askeri yerlerde yargılanmaz Özel yetkili mahkemelerde yargılanır. Kayseri'de biz bir olay yakalamıştık Hava İkmal Bölge Komutanlığı'nda astsubay yakaladık. Flaş bellek ayarlıyorlar. Burada sivillerden yardım alıyorlar. 14 Nisan 2009'da 'FETÖ ile mücadele edeceğim' dedim. Bu kanun teklifini kim hazırladı, tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın."