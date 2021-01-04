İlker Başbuğ'un avukatından Ömer Çelik'e 'darbe' yanıtı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt vererek; "27 Mayıs’ı Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir." dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un açıklamalarına ilişkin; “Darbenin aması olmaz. Darbenin birine kötü, öbürüne daha az kötü, bu kırmızı, bu yeşil gibi etiketleme yapıyorsanız burada demokratlık çıkmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Başbuğ'un avukatı Sezer'in açıklamaları şöyle oldu:

"Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir.

27 Mayıs’ı Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir."

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TIKLAYIN: Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a yanıt