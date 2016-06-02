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Politika

İlker Başbuğ: Musul'a yapılabilecek operasyonda Türkiye istenmiyor

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi

02 Haziran 2016 03:39

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye'nin Suriye politikasında hata yaptığını belirterek, Musul'a bir operasyon yapılabileceğini ancak bu operasyonda Türkiye'nin yer almasının istenmediğini ileri sürdü.

CNN TÜRK’te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın konuğu olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Suriye’nin kuzeyinde Kürt koridoru kurulmasını çok tehlikeli bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağı sonrasında bozulan ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini belirten Başbuğ, Musul’a operasyon olabileceğini ifade ederek, "Türkiye bu operasyonda istenmiyor” iddiasında bulundu.

 

Kozmik Oda araması

 

İlker Başbuğ, Bülent Arınç'a suikast iddiasının araştırıldığı Kozmik Oda Davası'nda, içerisinde devletin gizli belgelerinin de bulunduğu kozmik odanın aranmak istenmesini üzerine, kendisinin ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner'in dönemin Başbakan'ı Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini ifade etti.

Erdoğan'ın ise kendilerine Adalet Bakanı'yla birlikte arama yapmak isteyen hakimin, Kara Kuvvetleri Komutanı'yla görüşmelerini teklif ettiğini söyledi.

Teklifi olumlu karşıladıklarını söyleyen Başbuğ, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner, kendisi ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın arama yapmak isteyen hakimle görüşmek için biraraya geldiklerini ancak hakimin görüşmeye gelmediğini ifade etti.

 

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