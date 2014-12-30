İlker Başbuğ, 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı 'Tahşiyeciler'e benzetti

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ın bir kumpas olduğunu söyleyerek, bu davanın son günlerde tartışılan Tahşiyeciler grubuna yönelik operasyonla benzerlikler gösterdiğini belirtti.

Başbuğ, ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nda yer alan maddelerin önceden Fethullah Gülen tarafından dile getirildiğini ifade etti.

İlker Başbuğ, tutuklanmasına ilişkin olarak da “27 Aralık 2011’de bir haber geldi bana, özel bir yerden. Dediler ki, ‘Siz yakın bir zamanda Ergenekon davası nedeniyle tutuklanacaksınız’” diye konuştu.

Dün akşam CNN Türk’te Tarafsız Bölge programına konuk olan İlker Başbuğ, Balyoz ve Ergenekon gibi davalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün Çağlayan Adliyesi’ne giderek savcıya dava süreciyle ilgili tespitlerini aktardığını belirten İlker Başbuğ, “Ben 26 ay yattım, daha uzun süre yatanlar var. Buna olaylara intikam penceresinden bakmamamız lazım” dedi. Bu süreçte sadece askerlerin mağdur olmadığını ifade eden Başbuğ, gazetecilerin de yargılandığını belirterek “Fenerbahçe’nin karşı karşıya kaldığı şike davası. Onlar da beni ilgilendiriyor. Şike davası sürecinde Fenerbahçe taraftarı tarih yazdı. Birçok kurum ve kuruluş bundan ders çıkarmalıdır” diye konuştu.

‘İsim vermedim’

Başbuğ, dün savcıya verdiği bilgilerle ilgili şunları söyledi: “2008-2010 dönemi ile ilgili olarak, Genelkurmay Başkanlığı dönemi, bu süreçte tespit ettiğim hususları sayın savcıya anlattım. Ahmet, Mehmet diye söylemem için elimde belgeler olması. Bu süreçte tespitler yaptık, genel resmi çizdik. İsim vermedik. Ama olaylar var. Bir olay anlatıyorsanız o olayın kimler tarafından yapıldığını kamuoyu bile biliyor.”

‘Kararı bekliyordum’

Başbuğ, ifade vermeye gitmeden önce tutuklanacağına ilişkin bilgi aldığını da söyledi. Başbuğ, şöyle konuştu:

“5 Ocak tarihinde ifade vermeye gittiğimde tutuklama kararını bekliyordum. Hatta 27 Aralık 2011 akşam saatleri bir haber geldi bana, özel bir yerden. Dediler ki, ‘Siz yakın bir zamanda Ergenekon Davası nedeniyle tutuklanacaksınız.’ Doğru çıkma ihtimali yüksek bir bilgiydi. Mayıs 2011’de görev başında olan Orgenaral Bilgin Balanlı tutuklandı. Bilgin Balanlı tutuklandıkan sonra aklımdan geçmedi değil. ‘Artık daha yukarıda biri olması lazım.’”

14 Aralık operasyonunun nedeni olan Tahşiyecilere kumpas iddialarını hatırlatan Başbuğ “Tahşiyeciler ile ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nın nasıl olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz” dedi. Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: “6 Nisan 2009’da bir cemaat liderinin yaptığı açıklama var. Bu aslında tamamen Tahşiye olayıyla ilgili. Orada diyor ki ‘Aman dikkatli olun, sizin odalarınıza silah koyarlar, bomba koyarlar, sonra sizi terör örgütü yaparlar’ diyor. Bu belgede de ‘Yapılacak ışık evleri baskınlarında silahlı terör örgütü oluşturmak maksadı ile silah, materyal bulunması sağlanacak’ diyor. Şimdi benzerlik yok mu 6 Nisan’daki konuşmayla?”

14 Aralık operasyonunda bazı dizi isimlerinin geçtiğini belirten İlker Başbuğ, benzer dizilerin ‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ içinde de geçtiğini söyledi. Başbuğ sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi planlardan okuyalım ‘Kollama ve Tek Türkiye benzeri diziler hakkında olumsuz haberler yaptırılacak’ Bu tuhaflıkları lütfen inceleyin diyorum. Bu kadar benzerliğin bir arada olmasını ben anlayamıyorum.”

‘Cemaatin tümünü suçlayamam’

Başbuğ, cemaatin tümünü suçlamanın doğru olmayacağını ifade ederek “Cemaatin tümünü zan altına almam. Samimi duygularla cemaatin içinde olan insanlarımız olabilir. Bu olaylardan bihaberdir. Cemaatteki mütedeyyin insanlarımız, ki büyük çoğunluğu olduğu kanaatindeyim, onları bir kenara ayıralım” dedi.