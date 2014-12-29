T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbuğ: Türk Ordusunu hedef alan soruşturmalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, müşteki sıfatıyla ifade verecek

29 Aralık 2014 13:06

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Ergenekon'da kumpas" iddiaları ile ilgili "müşteki" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Konu hakkında kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Başbuğ "Türk Ordusu ve personelini hedef alan soruşturmalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'den alınan bilgiye göre Başbuğ'un önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunacağı ardından ise  "Ergenekon'da kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcı Mesut Erdinç Bayhan'a müşteki sıfatıyla ifade vereceği ve sorumlulular hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Başbuğ'un daha sonra da Ergenekon soruşturma ve davasını yöneten hakim ve savcılara ilişkin şikayeti için de Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) müfettişlerine ifade vereceği belirtildi.

 

‘Basını engellemeye çalıştılar’

 

Öte yandan adliyenin özel güvenlik görevlileri de Başbuğ'un giriş yaptığı adliyenin protokol kapısında basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

 

Twitter'dan açıklama

 

Başbuğ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Bugün Çağlayan adliyesine gidip Türk Ordusu ve personelini hedef alan soruşturmalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

 

ETİKETLER

ilker başbuğtürk ordusuergenekonkumpassoruşturmamüştekisavcılıkifadesuç duyurusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24