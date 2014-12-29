Başbuğ: Türk Ordusunu hedef alan soruşturmalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Ergenekon'da kumpas" iddiaları ile ilgili "müşteki" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Konu hakkında kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Başbuğ "Türk Ordusu ve personelini hedef alan soruşturmalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'den alınan bilgiye göre Başbuğ'un önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunacağı ardından ise "Ergenekon'da kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcı Mesut Erdinç Bayhan'a müşteki sıfatıyla ifade vereceği ve sorumlulular hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Başbuğ'un daha sonra da Ergenekon soruşturma ve davasını yöneten hakim ve savcılara ilişkin şikayeti için de Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) müfettişlerine ifade vereceği belirtildi.

‘Basını engellemeye çalıştılar’

Öte yandan adliyenin özel güvenlik görevlileri de Başbuğ'un giriş yaptığı adliyenin protokol kapısında basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Twitter'dan açıklama

Başbuğ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Bugün Çağlayan adliyesine gidip Türk Ordusu ve personelini hedef alan soruşturmalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" dedi.