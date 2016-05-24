İlker Başbuğ: İmam hatiplerin kapatılması Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük yanlışlardan!

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ "İmam hatip okulları ve ilahiyat fakültelerini kapatırsanız, ortaya cemaatler, onların yetiştirdiği adamlar çıkıyor" dedi.

Almanya'nın Köln kentinde, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyon'un (Avrupa-ADD) düzenlediği 20. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk konulu toplantıya İlker Başbuğ konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında, imam hatip okulları ve ilahiyat fakültelerinin Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kurulduğunu hatırlatan Başbuğ, bu okulların bir dönem kapatılmasını eleştirdi. İlker Başbuğ, "Bu okulları kapatırsanız ortaya cemaatler, bilmem neler, işte onların yetiştirdiği adamlar çıkıyor" dedi.

"Çok ani reaksiyon gösteriyoruz"

Toplantıda Türkiye'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ şunları söyledi: ''Benim değerlendirmeme göre toplumsal olarak zor bir dönemden geçiyoruz, o bir gerçek yani. Çok ani reaksiyon gösteriyoruz, ani. Bütünlüğe ihtiyacımız var, belki de birbirimizi daha doğru anlamaya ihtiyacımız var. Empati yapmaya ihtiyacımız var ama bu yok. Hep karşılıklı gerginliklerle geçiyor. Bunu bütünleştirmek için iki tarafa da görev düşüyor. Ben onu yapmaya çalışıyorum.''

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ konuşmasında ayrıca Türkiye'nin nüfusunun yüzde 99'unun Müslüman olduğunu belirterek, Tabii ki din adamına ihtiyaç var. Bu din adamlarını yetiştirmek de devletin işi dedi.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesine gönderme yapan Başbuğ, 3 Mart 1924, Tevhid-i Tedrisat Kanununun 4. maddesi diyor ki, 'Yüksek din adamlarını yetiştirmek üzere İlahiyat Fakültesi, imam ve hatip yetiştirmek içinse mektepler açılacaktır.' Özellikle küçük yerlerde, köylerde, kasabalarda halk din adamlarının söylediklerine çok itibar eder. O zaman bunu yetiştireceksiniz. Peki ne olmuş Kanun çıkıyor ve 1924'de imam hatip mektepleri açılıyor. Maalesef 1932 yılında imam hatip okulları kapatılıyor. Neden İşte Şeyh Sait isyanı var; isyanlar var. Tamam. Bunu neden olarak kabul edebiliriz. Bu okulların kapatılmasına öğrenci sayısının düşük olmasını mazeret olarak gösterenler var ki, belki de Cumhuriyet tarihinde yapılmış en yanlış noktalardan bir tanesi. Bakın aynı zamanda 1924'te İlahiyat Fakültesi açılıyor. O da kapatılacak bir müddet sonra. Kaba çizgileriyle söylersek 30 ile 50 arasında Türkiye'de din adamı yetiştiren okul yok. Ne oluyor o zaman, işte bu adamlar çıkıyor. Cemaatler, bilmem neler, onların yetiştirdiği adamlar çıkıyor. Aydın din adamı diyorsunuz. Yok. Sıkıntı var. Bırakıyorsunuz o alanı. Alanı niye bırakıyorsunuz diye konuştu.