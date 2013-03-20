İlker Başbuğ: İdam cezası kaldırılmamış olsa idam cezamı isterler

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, savcıların mütalaasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Başbuğ, “İdam cezası kaldırılmamış olsa idam cezasını isteyeceklerdi” dedi.

Serpil Kırıkeser'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Başbuğ’un, “Türk milletine savunmamdır” başlıklı açıklaması şöyle:

Savcılar diyor ki

“Cumhuriyetin Savcıları, Mahkemeye sunmuş oldukları mütalaada Türkiye Cumhuriyeti’nin 26’ncı Genelkurmay Başkanı’nı şu şekilde suçlamaktadırlar; ‘Ergenekon Terör Örgütünün yöneticilerinden olduğu ve Devlet yöneticilerini baskı altına almak, devlet otoritesini zaafa uğratmak ve bu hususta gerektiğinde kamu düzenini bozup ülkede kaos ve düzensizlik ortamı oluşturmak ve halkı devlet yöneticilerine karşı kışkırtmak ve anarşi ortamı oluşturarak ‘Ergenekon Terör Örgütünün nihai hedefi olan cebir ve şiddet yöntemleri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunu işlediği anlaşılmaktadır.’

Ciddi suçlamalar(!)

Türk Ordusunun Komutanına yöneltilen bu suçlama, Genelkurmay Başkanlığı Karargahında onun emrinde görev yapmış olan orgeneral rütbesinden albay rütbesine kadar 14 silah arkadaşı için de ileri sürülmüş ve bu kişiler hakkında da Türk Ceza Kanunun 312.1 maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilmiştir. Türkiye’de idam cezası kaldırılmamış olsa idi, Cumhuriyetin savcıları, hiç tereddüt etmeden, yukarıdaki ciddi suçlamaları(!) göz önünde bulundurarak; Türk Ordusunun Komutanı ile onun 14 silah arkadaşı içinde idam cezasını isteyeceklerdi.

Yöneticilik duruyor

Mütalaada açıkça görüleceği gibi, terör örgütü yöneticiliği suçlaması aynen durmaktadır. Buradan geri adım atılması söz konusu değildir. Sadece yapılan, Yargıtay İçtihatları göz önünde tutularak; terör örgütü yöneticiliği suçlamasından dolayı Türk Ceza Kanunun 314/1 maddesi gereğince ceza verilmesi istenilmemiştir.” (Başbuğ açıklamalarına bugün devam edeceğini söyledi.)