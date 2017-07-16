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Politika

İlker Başbuğ: Hulusi Akar iyi bir sınav veremedi

“15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olamamasının en önemli nedeni Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin bu darbeye karşı direnmesidir”

16 Temmuz 2017 04:40

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Hulusi Akar başta olmak üzere TSK'nın komuta kademesinin iyi bir sınav veremediğini açıkladı.

FOX TV özel yayınında konuşan İlker Başbuğ, 15 Temmuz’un bir askeri darbe olmadığını, FETÖ’nün silahlı darbesi olduğunu vurguladı ve darbe girişiminin bir oyun senaryo olmadığını düşündüğünü ifade etti. İlker Başbuğ, ayrıca 15 Temmuz’da başta Hulusi Akar olmak üzere TSK komuta kademesinin iyi bir sınav veremediğini de belirtti.

Başbuğ, “Bunu TBMM 15 Temmuz’u araştırma komisyonunda da söyledim, burada da ifade edeyim; 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olamamasının en önemli nedeni Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin bu darbeye karşı direnmesidir. Aksi olsaydı ne olurdu diye düşünmek bile istemiyorum. Allah korusun” dedi.

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