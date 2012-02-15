İlker Başbuğ hakkındaki iddianame kabul edildi

T24 -İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davası kapsamındaki iddialara ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese ve üye hakimler Sedat Sami Haşıloğlu ile Ercan Fırat tarafından oy birliğiyle kabul edilen kararda Başbuğ'un, Ergenekon silahlı terör ö rgütüne yönelik soruşturma ve kovuşturmaları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunduğu belirtilerek, Devlet yöneticilerini baskı altına almak ve devlet otoritesini zaafa uğratmakla suçlandı. Başbuğ hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İLKER BAŞBUĞ HAKKINDAKİ İDDİANAME

Kabul kararında, şöyle denildi:

“Mevcut kanunlara göre, terör suçu olarak kabul edilen 'Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'bu amaçla silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarını işlediği iddiasıyla İlker Başbuğ hakkında CMK 250. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, mahkememizce yasal süresi içinde değerlendirilip, iddianamenin iadesi yönündeki sanık avukatının dilekçesi ve sair evrakla birlikte incelenerek iddianamenin CMK'nın 170 ve devam maddelerindeki unsurları taşıdığı, iddianamede şüpheliye yüklenen suçları oluşturan olaylarla mevcut delillerin ilişkilendirildiği, şüpheli ile ilgili lehte ve aleyhte delillerin tartışıldığı, şüpheli ve diğer hususlara ilişkin şekli unsurların bulunduğu, iddianamede görev konusunda yapılan açıklamalar dikkate alınarak iddianamenin kabulüne karar verilmiştir.”



Birleştirme talebi daha sonra

Davanın “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davası ile birleştirilmesi konusundaki talebin ise daha sonra değerlendirilerek karara bağlanacağı öğrenildi. Başbuğ, “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davası kapsamındaki iddialara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Ocak'ta tutuklanmıştı.



İddianameden notlar

Mahkemenin kabul ettiği 39 nsayfalık iddianamenin sonuç kısmına göre, Başbuğ hakkında Ergenekon’un amaçları doğrultusunda askeri bir darbe ortamı oluşturmak amacıyla belirlenen internet siteleri ile kara propagandayı organize ettiği, Devlet yöneticilerini baskı altına almak amacıyla kamu düzenini bozup kaos oluşturmak, cebir ve şiddet yöntemleriyle hükümetin görevini yapmasına engel olmaya teşebbüs ettiği nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



'Genelkurmay Başkanı tanık olarak dinlensin'

Balyoz davasında yargılanan 11 sanığın avukatı Mahir Işıkay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in tanık olarak dinlenmesini istedi.



Balyoz davasının sanıklarından Albay Ali Rıza Sözen, Ali Demir, Erdinç Atik, Yarbay Yusuf Kelleli, Albay Hakan Sargın, Albay Hüseyin Özçoban, Yüzbaşı Hüseyin Topuz, Kahraman Dikmen, Murat Özçelik, Gökhan Murat Üstündağ ve Aziz Yılmaz’ın avukatı Mahir Işıkay, davanın görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sundu.

Avukat Işıkay, dilekçesinde dönemin Kara Harp Akademi Komutanı olan şimdiki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Dilekçede, seminer döneminde akademide öğrenci olan müvekkilleri Hüseyin Özçoban, Hüseyin Topuz, Ali Demir, Kahraman Dikmen, Murat Özçelik, Hakan Sargın, Aziz Yılmaz, Nail İlbey ve Yusuf Kelleli’nin akademideki faaliyetlerinin tespiti ile savunmalarını desteklemek ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için anılan dönemde Kara Harp Akademi Komutanı olan Orgeneral Necdet Özel’in tanık olarak dinlenmesini de talep etti.

Müvekkillerinden Ali Rıza Sözen’in savunmalarını desteklemek ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için iddiaya konu eylem zamanlarında Tug. Hrk. Eğt. Şb. Md. olan Kenan Kalay’ın, 1’inci Mknz. Tb. K. olan Tahsin Tunalı’nın, Tnk.Tb.K.Bülent Yuraçu, Kur.Bşk. olan Sait Karaduman’ın ve Kur. Alb. Yunus Aktan’ın tanık olarak dinlenmesini de istedi.

Tüm müvekkillerinin tutuklu olduğunu belirten Avukat Işıkay, dosyadaki dijital veriler üzerindeki bütün çelişkilerin giderilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı'ndan, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’ndan, TÜBİTAK UEKAE Enstitüsü’nden, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan, İstanbul Teknik Üniversitesi ya da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüklerinden, Özel Sektörden, Genel Kurmay Başkanlığı’ndan, gerekirse uluslararası yetkin kuruluşlardan ve uygun göreceği başka kurumlardan, konusunda uzman kişilerden oluşacak bir bilirkişi heyeti oluşturularak tarafların hazırlayacakları ve mahkemenizin resen soracağı sorular çerçevesinde çok ayrıntılı bir raporun hazırlanmasını istedi.