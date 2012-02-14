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İlker Başbuğ'a Yüce Divan yolu kapandı

Yargıtay, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, yargılamanın Yüce Divan'da yapılması talebini reddetti.

14 Şubat 2012 15:23

 

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, hakkındaki dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca istenmesi ve yargılamanın Yüce Divan'da yapılması talebini reddetti.


Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, 20 Ocak 2012'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek, ''Türkiye'deki saygın ve değerli hukukçuların belirttiği şekilde, telafisi mümkün olmayacak zararlara meydan verilmemesi için anayasanın 148. maddesi gereğince Başbuğ hakkındaki soruşturma dosyasının derhal istenmesini'' talep etti. Sezer, 2 Şubat 2012'de de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca bir hukuki mütalaa sunarak, Başbuğ hakkındaki yargılamanın Yüce Divan'da yapılmasına karar verilmesini istedi.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un avukatı Sezer'in talebini reddetti.


Başsavcılığın ret gerekçesinde, asker kişilerle ilgili soruşturma yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında olmadığı belirtildi.


Başbuğ'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme'' suçlarından tutuklandığı anımsatılan ret gerekçesinde, Başbuğ'a isnat edilen eylemlerin ''terör suçu'' olarak nitelendirildiği belirtildi.


Başsavcılık, Başbuğ hakkındaki yargılama yetkisinin özel yetkili mahkemede olduğu gerekçesiyle dosyanın özel yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

 

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