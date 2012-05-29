İlker Başbuğ, Erdoğan ve Gül'ü tanık olarak gösterdi

Silivri Cezaevi'nde 144 gündür tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçe'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan dahil 11 kişinin dinlenmesini talep etti.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin yanında bulunan büyük salonda yapılan duruşmada CHP İzmir Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay, gazeteci Tuncay Özkan, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Albay Dursun Çiçek, İbrahim Şahin, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Danıştay Saldırısı dosyası sanığı Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 51 tutuklu sanık hazır bulundu.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ve emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanık ile duruşmalardan men cezası verilen tutuklu sanıklar Hikmet Çiçek, Osman Yıldırım, Mehmet Zekeriya Öztürk, Serdar Öztürk, Durmuş Ali Özoğlu ve Yalçın Küçük duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese sanıkların ve avukatların sözlü ve yazılı taleplerinin alınacağını belirtti. Duruşma sanıkların ve avukatların taleplerinin alınması ile devam ediyor.

İlker Başbuğ mahkemeye dilekçe sundu

Bu arada tutuklu sanık Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ avukatı İlkay Sezer aracılığıyla mahkemeye 3 sayfalık bir dilekçe sundu. Mahkemeye sunulan dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimiz Mehmet İlker BAŞBUĞ hakkında gereğinin takdir ve ifası istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma Savcılığınca tanzim edilen iddianame metninde hiçbir somut delil gösterilmeksizin 39. sayfada “Sonuç olarak" başlığı altında “devlet yöneticilerini baskı altına almak" şeklinde bir iddia ileri sürülmüştür. Müvekkilimiz Sayın Başbuğ, Hilmi Özkök’ün Genelkurmay Başkanlığı döneminde Genelkurmay 2. Başkanlığı, Ağustos 2006 - Ağustos 2008 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Kuvvetleri Komutanlığı, Ağustos 2008 - Ağustos 2010 tarihleri arasında Bakanlar Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı olarak görev yaparak normal görev süresinin sonunda 30 Ağustos 2010 tarihinde emekli olmuştur."

"Soyut bir iddiada bulunulmuş olmsı hukuk adına üzüntü vericidir"

"Müvekkilimizin yukarıda sayılan görevleri dahil olmak üzere 2003-2010 tarihleri arasında toplam 7 yıl, atanmış olduğu görevleri gereği mevcut siyasi iktidarın oluşturduğu hükümetler ile çalışmıştır. Müvekkilimizin Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüttüğü Ağustos 2008- Ağustos 2010 dönemi de dahil toplam 7 yıllık görev süresinde, Türk SilahlıKuvvetleri’ni ve Ülkemiz güvenliğini ilgilendiren tüm sorunlar hakkında yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında görev icra etmişken, emekli olduktan neredeyse iki yıl sonra hiçbir delil ileri sürülmeksizin soyut bir iddiada bulunulmuş olması hukuk adına üzüntü vericidir."

Başbuğ'un 11 kişilik tanık talebi

"Müvekkilimizin görevi gereği çalıştığı, mesai arkadaşlığı yaptığı resmi görevliler belli olup, bunların tanık olarak dinlenmeleri durumunda, devlet yöneticilerinin baskı altına alındığına dair iddianın asılsız olduğu görülecektir. Ayrıca İddianamede hiçbir delil gösterilmeden ileri sürülen asılsız iddiaya ilişkin özellikle müvekkilimizin Genelkurmay Başkanlığı görevi döneminde birlikte çalıştığı kuvvet komutanlarının dinlenmesi halinde iddianamede ileri sürülen iddianın asılsız olduğunun anlaşılabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle iddianamede gösterilen suç tarihi de dikkate alınarak dilekçede belirtilen isimlerin tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" denildi.

Dilekçede belirtilen ve tanık olarak dinlenilmesi istenilen isimler şöyle:

1-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 2-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3-TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 4-Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 5-Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 6-Eski Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül, 7-Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner, 8-Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç, 9-Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, 10-Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Atilla Işık, 11-Ak Parti Milletvekili emekli Tümgeneral Şirin Ünal.

İlker Başbuğ 144 gündür tutuklu

İlker Başbuğ Ergenekon Davalarının birleşmesinin ardından Twitter’daki adresinden yakınları aracılığıyla, "Danıştay davasında hüküm verilenlerle ve Cumhuriyet Gazetesini bombalayanlarla aynı potaya konularak itibarımız ve onurumuz zedeleniyor" diyerek 7 Mayıs'tan itibaren duruşmalara katılmamıştı. İlker Başbuğ 144 gündür Silivri 5 No'lu Cezavi'nde dava kapsamında tutuklu bulunuyor. Başbuğ 6 Ocak 2012'de İnternet Andıcı Davası kapsamında tutuklanmıştı.