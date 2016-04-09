İlker Başbuğ: Türkiye bir kaosta; böyle giderse şehit haberlerini duymaya daha çok devam ederiz

Emekli Orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, milli konuların iç siyaset malzemesi yapılmasını önlemede asli görevin siyasal iktidarda olduğunu ifade ederek, “O onu çekiştirir, o diğerini çekiştirir ve o onun aleyhine siyaset yaparsa, üzülerek söylüyorum biz şehit haberlerini duymaya daha çok devam ederiz” dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen ’Suriye’deki Gelişmeler ve Türkiye’ konulu konferansta konuşan Başbuğ, Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerini normale çevirmesi gerektiğini söyledi.

Başbuğ'un açıklamalarından satır başları şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapması gereken en önemli konu Suriye ile aynı hedefleri amaçlayan, burada Rusya ve İran öne çıkıyor, bunlarla ilişkilerimizi geliştirmemiz ve açmamız lazım. Suriye merkezi hükümetiyle ilişkilerimizi normale çevirmemiz lazım. Elbette bu resimde ABD’yi de unutmayacaksınız. ABD ile ortak hareket etmek için bütün çabamızı göstermemiz lazım. Bunlar olmazsa ne Suriye’deki oluşumlar olumlu noktada gider ne de Türkiye’de yaşadığımız acı olayların sonu gelir.”

"Türkiye olarak kaostayız”

Başbuğ, terör konusunda asıl sorunun siyasal iktidarlarda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Asıl sorun siyasal iktidarlarda. Milli konuları, milli sorunları iç siyaset malzemesi yapmayacaksınız. İşin özü bu. Türkiye olarak maalesef bir kaostayız. İnsan olarak hepimiz üzülüyoruz. Yazıktır. Niye? Milli konularımızın iç siyaset malzemesi haline dönüştürülmesidir bunun altında yatan sorun. Burada bana göre birinci sorumluluk siyasal iktidarda. İç siyaset malzemesi yaptığınız an, o kendi açısından bakacak diğeri kendi açısından bakacak ve parçalanacaksınız. Bölünmüşlük ortaya çıkar. Milli sorunlarda bölünürseniz bu kötü bir olay. Çıkamayız işin içinden. Burada en dikkatli olması gereken siyasal iktidarlardır. Siyasal iktidar bu konuda adım attıktan sonra muhalefet iç siyasete çekiyorsa konuyu ona da yüklenin.”

Siyasal iktidarın gerektiği zaman öz eleştiri yapması gerektiğini ifade eden Başbuğ, şöyle devam etti:

“Bugünden yarına nasıl çıkacağız buna odaklanalım. Geçmişin tartışmasına girersek otomatikman iç siyasete gireriz. O tartışmayı zamana bırakalım. Onun uygun zamanı değil. Mücadelenin yolu birlikten, bütünlükten gider. Hele böyle terör gibi bir belayla karşı karşıyaysanız. Burada asli görev siyasal iktidardadır, hükümettedir. İç siyaset malzemesi ne yapın, ne yaptırmaya yol açın. Gerektiği zaman öz eleştiri de yapın. Siz bunu yapın Türk toplumunun yüzde yüzünü arkanızda görürsünüz. Şu anki iktidar seçimle gelmiş hukuka ve anayasaya göre halkın seçtiği bir hükümettir. Bu hükümet bu devleti idare edecek. Başka bir hükümet yok ki. Sizden başka hükümet çıkartamazsınız, realiteleri görmeniz lazım. O halde hükümet bu adımı atacak. Toplum da bütün gücüyle yüzde 100 olarak elbette terörle mücadelede hükümetin arkasında olacak. Bunun başka yolu yok. O onu çekiştirir, o diğerini çekiştirir ve o onun aleyhine siyaset yaparsa üzülerek söylüyorum biz şehit haberlerini duymaya daha çok devam ederiz."