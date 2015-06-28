İlker Başbuğ: Bölgedeki mücadeleyi Suriye devleti yürütmeli

Eski Genelkurmay başkanlarından emekli orgeneral İlker Başbuğ Suriye'nin kuzeyinde yaşananları değerlendirdi.Başbuğ, "Bölgedeki mücadeleyi Suriye devletinin kendisi yürütmeli" dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Bodrum'daki bir kitabevinde, "Nasıl Bir Türkiye" adlı kitabının imza gününde, okuyucularıyla bir araya geldi.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye gündemini yakından ilgilendiren konuların başında Suriye sınırındaki gelişmelerin geldiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbuğ şöyle konuştu:

"Türkiye gündemini yakından ilgilendiren konuların başında, Suriye sınırındaki gelişmeler geliyor. Sınıra baktığımızda, maalesef üç tarafından paylaşılmış durumda. Çok az bir kısmını Suriye devleti kontrol ediyor. Bir kısmı tamamen IŞİD kontrolünde, bir kısmı da PYD kontrolünde. Parçalı karışık bir durum var" dedi.

Bu durumun Türkiye'yi rahatsız ettiğine işaret eden Başbuğ, "Bu sorunun içinden nasıl çıkılacak. Gerçekten zor bir soru. Geçmişe bakmak lazım. Aslında Irak bağlamında, Irak'ın kuzeyinde yaşadığımız olayları bir nevi Suriye'nin kuzeyinde yaşıyoruz. Tabii durum gerçekten vahim" ifadesini kullandı.

Yapılması gerekenin, merkezi Suriye devletinin o bölgede olması gerektiğini savunan Başbuğ, şöyle devam etti:

"O bölgedeki mücadeleyi Suriye devletinin kendisinin yürütmesi lazım. Bu, maalesef şu anda o bölge Suriye devletinin kontrolü dışında olan bir bölge. İran, ABD var, koalisyon güçleri var bölgede. Karmaşık bir durum. Nasıl çıkılacak Ben de bilmiyorum. Gerçekten zor bir konu. Uluslararası hukuk içinde kalarak, en doğrusu merkezi hükümetle, Suriye devletiyle bence ilişkilerin en kısa zamanda normale çevrilerek, Suriye devletini de desteklemek suretiyle bu soruna çözüm bulunması daha iyi olur diye düşünüyorum." Başbuğ, Türkiye'de 2 milyona yakın Suriyeli bulunduğunu da dile getirdi.