İlker Başbuğ: Bizi tutsak olarak tutabilirler, ancak izlerimizi silemezler

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, yayınladığı 30 Ağustos mesajında "Akıl almaz iddialar ile bazıları bugün bizi tutsak olarak tutabilir, ancak Türk milletinin belleğinden yarım asırlık hizmetlerin izlerini asla silemezler" dedi.



Ntvmsnbc.com'un haberine göre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Başbuğ, mesajında "Yarım asra yakın bir neferi olarak onurla hizmet ettiğim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve aziz milletimin zafer bayramını kutluyorum. Bu zafer, Türk milletine ve onun bağrından çıkan Türk ordusuna aittir" dedi.

Başbuğ mesajında Kara Harp Okulu'ndan mezun oluşundan 50 yıl sonra iki devre arkadaşı Tolon ve Türkeri ile cezaevinde tutuklu olduğunu hatırlattı ve "Akıl almaz iddialar ve suçlamalar ile bazıları bugün bizi tutsak olarak tutabilir, ancak Türk milletinin belleğinden yarım asırlık hizmetlerin izlerini asla silemezler" ifadesini kullandı.