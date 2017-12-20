İlker Başbuğ: Atatürk'ü anlayın, anlatın ve sahip çıkın

ADANA, (DHA)- GENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, Türk milletinin Atatürk\'e borcunu ödeyemeyeceğini belirterek, \"Lütfen Mustafa Kemal Atatürk\'ü anlayın, anlatın, sahip çıkın\" dedi.

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Çukurova İlçe Belediyesi\'nce düzenlenen \'Her Ayın 19\'unda Saat 19\'da\' etkinliği kapsamında Adana\'ya geldi. Orhan Kemal Kültür Merkezi\'nde \'Atatürk\'ü 20\'nci Yüzyıl\'ın En Büyük Lideri Yapan Nedenler\' konulu panele katılan Başbuğ, büyük ilgi gördü. Kitaplarını imzalayan Başbuğ, gösterilen ilginin geleceğe yönelik umutların artmasına neden olduğunu söyledi.

ATATÜRK\'Ü ANLATTI

Türk halkının tamamının Atatürk\'ü sevdiğini ve hiçbir gücün bunun önüne geçemeyeceğini anlatan Başbuğ, şöyle devam etti:

\"Mustafa Kemal Atatürk, hayatının hiçbir döneminde umutsuz olmadı. Onun izinden giden bizlerin de umutsuzluğa düşmeye hiç hakkı yok. Hayat mücadele demektir. Umutsuz olmayacağız ve daima mücadele edeceğiz. Mücadele ederken de tek hedefimiz başarmak olacak. Prensipler kutsaldır. Eğer adam gibi prensipleriniz varsa onları değiştiremezsiniz. Kurallar şartlara göre değişir. Mustafa Kemal Atatürk bir yerde konuşurken \'Alacağımız kararlarda, halkın düşüncelerini elbette göz önünde tutacağız. Mutlaka bu düşüncelere göre hareket etmeye çalışacağız fakat prensiplerimiz bahis konusu ise başımızı veririz fedakarlık etmeyiz\' diyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk bu. Atatürk\'ün en büyük prensibi \'tam bağımsızlık\', rehberi ise \'akıl ve bilim\' oldu. Atatürk için bütün hayatı boyunca karşılaştığı bütün sorunlarda olaylara bakış açısı çözüm ararken akıl ve bilimi yol gösterici olarak alırdı. Akla ve bilime önem vermiştir. Rehberi odur. Akıl ve bilimi öne alıyorsanız, rehber ediniyorsanız bu tek kelime ile laikliktir.\"

\'CUMHURİYET\'İN KURULMASI DEVRİMDİR, MUCİZEDİR\'

Atatürk\'e ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapan Başbuğ, şöyle devam etti:

\"Mustafa Kemal Atatürk\'ün Onun hayat felsefesinin temeli medeni ve uygar olmak. Atatürk bize diyor ki, \'Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, ilk önce zihniyetinizde, aklınızda medeni olduğunuzu ispat ile gösterme mecburiyetindesiniz.\' İnsanları değerlendirirken düşünce yapısını anlamaya çalışın. Yoksa diğer konularla insanları kategorize etmeyin. Şekil farklı olabilir ama o insanın düşüncesi zihniyeti farklı olabilir. Ve devrimcilik. Devrimcilik çok önemlidir Mustafa Kemal Atatürk\'ün prensiplerinde. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurulması bir devrim, mucizedir. Atatürk\'ün hayatının her karesi birer devrimdir. Devrimcilik; çok devamlı, sürekli ve canlıdır. Toplumsal ve siyasal devrimler için Atatürk diyor ki; \'Biz devrimleri yukarıdan başlattık ama bunu aşağıdan yukarıya götüremezsek bu devrimler sorgulanmaya açıktır.\' Atatürk\'ü sloganlara sığdırmayın. Lütfen sloganlarda bırakmayın bu işi. Onu sloganların dışına çıkarın. Atatürk\'ü anlayın ve anlatın. Bu hepimize düşen bir görev. Türk milleti olarak biz ne yaparsak yapalım Atatürk\'e olan borcumuzu ödeyemeyiz. En azından bu konuda biraz çabalayın. Lütfen Mustafa Kemal Atatürk\'ü anlayın, anlatın, sahip çıkın.\"

Panel sonunda Çukurova Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin, İlker Başbuğ\'un Adana\'ya gelmiş olmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek plaket ve çiçek verdi.



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