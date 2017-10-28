İlker Başbuğ "O yapılanma Suriye'de çözülmeden Türkiye'de terör sorunu bitmez"

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, \"Suriye\'deki kaotik durum düzelmeden, daha açık söyleyeyim; Suriye\'nin Kuzeyi\'nde oluşan YPG veya PYD\'nin oluşturduğu otonom durum, o yapılanma Suriye\'de çözülmeden Türkiye\'de terör sorunu bitmez\" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Caddebostan Kültür Merkezi\'nde bulunan D&R mağazasında düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı. Okurlarıyla bir araya gelen Başbuğ\'a yoğun ilgi gösterildi. İlker Başbuğ, son kitabı \'Sorunlarla Yüzleşmek\' dahil daha önce yayımlanan kitaplarını imzaladı. Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Başbuğ, geçen Nisan ayında çıkan \'Sorunlarla Yüzleşmek\' kitabından bahsetti.

\"TÜRKİYE\'NİN TEMEL SORUNLARINI ELE ALDIM\"

İlker Başbuğ, kitapta, Türkiye\'nin karşı karşıya kaldığı temel sorunları ele aldığını ve bu sorunlara ilişkin kişisel görüşlerini, çözüm önerilerini ifade etmeye çalıştığını belirtti. Türkiye\'nin bugün çok ciddi ve büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Başbuğ, ilk ele aldığı sorunun Türkiye\'deki eğitim ve öğretim sistemi olduğunu dile getirdi.

\"EĞİTİM VE ÖĞRETİME SİYASİ AÇIDAN BAKARSANIZ YANLIŞ NOKTALARA GİDİLEBİLİR\"

Türkiye\'nin çözüme ulaştırılması gereken en önemli sorununun eğitim ve öğretim olduğunu düşündüğünü belirten Emekli Orgeneral Başbuğ şunları söyledi:

\"Eğitim ve öğretim alanındaki sorunları çözemezseniz diğer sorunlara da çözüm bulmanız fevkalade zor. Eğitim ve öğretim, siyasi görüşlerin dışında kabul görmelidir. Eğitim ve öğretim milli bir konudur, milli gözle bakılması gerekir. Eğitim ve öğretime siyasi açıdan bakarsanız yanlış noktalara gidilebilir. Eğitimde ana prensip; akıldır, bilimdir. Ne kadar entresandır ki eğitimde aklı ve bilimi öne almayı ilk gündeme getiren 1808\'de Padişah 2. Mahmut\'tur. 2. Mahmut, diyor ki, \'medrese eğitimiyle Osmanlının sorunlarını çözemeyiz. Fen Bilimleri\'ne dönülmesi lazım\'. 209 yıl önce bunu söylüyor. Şimdi 209 yıl önce 2. Mahmut\'un söylediği noktaya tekrar mı döneceğiz?\"

\"BUGÜN TÜRKİYE\'NİN MİLLİ BURJUVAZİ SINIFI OLSAYDI BİR ÇOK SORUNLAR OLMAZDI\"

\"Bir ülkede milli burjuvazi olmadan o ülkenin düzlüğe çekmesi mümkün değil\" diyen İlker Başbuğ, \"Bunu da ilk defa farkeden İttihat Terakki\'dir. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı İmparatorluğu\'nun kurtuluş yolunun milli burjuvazi sınıfının yaratılmasından geçeceğini düşünüyordu. Bununla ilgili çabaları var. Bugün Türkiye\'nin milli burjuvazi sınıfı olsaydı bir çok sorunlar olmazdı, bu kitaba da gerek kalmazdı\" ifadelerini kullandı.

TERÖR SORUNU

İlker Başbuğ, \'Sorunlarla Yüzleşmek\' kitabında ayrıca terör, Kıbrıs sorunu, Ermeni suçlamalarına karşı cevaplar, 15 Temmuz darbe girişimi dahil bir çok konuya yer verdiğini aktardı. Terör konusuna ilişkin kısa bir değerlendirme de yapan Başbuğ, \"Suriye\'deki kaotik durum düzelmeden, daha açık söyleyeyim; Suriye\'nin Kuzeyi\'nde oluşan YPG veya PYD\'nin oluşturduğu otonom durum, o yapılanma Suriye\'de çözülmeden Türkiye\'de terör sorunu bitmez\" şeklinde konuştu.

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