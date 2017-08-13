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İlker Ayrık: Kadınlar mizah programı sunamaz!

"Ben hiç 'Göbeğim nasıl görünüyor?' demiyorum, rahat davranıyorum"

13 Ağustos 2017 11:35

Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, "kadınların ekran önünde kendini fazla rahat hissedemediğini" iddia ederek "Kadınların mizahla ilgili bir endişesi var. Çünkü kadınlar nasıl göründüklerini çok önemsiyor. Güldürmek ve mizah kendine vurma sanatı,  kendini çirkinleştirme meselesi. Ama kadın sürekli nasıl göründüğünü düşündüğü için kendine bakmaktan bu tarz programlarda rahatlayamaz" dedi. Ayrık, sözlerinin devamında "Dolayısıyla eğlenemez ve eğlenemediği için de eğlendiremez" ifadesini kullandı. 

Ayrık'ın açıklamaları, kadın meslektaşları tarafından tepkiyle karşılandı. 

Vatan gazetesinden Melis Güvenç’e konuşan Ayrık, daha sonra şunları söyledi:

"Yaptığım işlerde bunu görüyorum. Kadın konuklarım bile ancak programın yarısında açılıyor. Ben hiç göbeğim nasıl görünüyor demeden rahatça davranıyorum. Ama bir kadının bunu yapması çok zor."

 

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