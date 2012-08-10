İlker Aksum-Belgin Erdoğan çifti boşanıyor

Ünlü oyuncu İlker Aksum, kendisi gibi oyuncu olan Belgin Erdoğan ile boşanma kararı aldı.

“Yabancı Damat”, “Canım Ailem” gibi dizilerde oynamış olan oyuncu İlker Aksum ile 4 yıl önce evlendiği meslektaşı Belgin Erdoğan boşanma kararı aldı.

Aksum, mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle boşanmak için anlaştıklarını belirterek, “İlk zamanlarda iyi giden evliliğimiz geçen zaman zarfında bozuldu” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çift, birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı. Tarafların oturdukları Beşiktaş’taki apartman dairesinin mülkiyeti Aksum’a verilecek. Beşiktaş’taki diğer dairenin mülkiyeti ile Aksum’a kayıtlı Peugout marka otomobil Erdoğan’da kalacak.

Rol aldığı dizilerde genellikle "acı çeken âşık" karakterini canlandıran Aksum, bir röportajında "Gerçek hayatımda mutlu bir evliliğim var" demişti. 'Çarli', 'Yabancı Damat', 'Bizim Yenge' ve son olarak 'Kötü Yol' gibi dizilerde rol alan oyuncu İbrahim İlker Aksum (41), meslektaşı Belgin Erdoğan Aksum'la (28) 2008 yılının Haziran ayında evlenmişti.