İlkel çağlardan AIDS virüsü

AIDS hastalığına yol açan HIV’nin yakın bir benzeri 4,2 milyon yıl kadar önce günümüzdeki yarı maymunların atalarına bulaşmış.



Madagaskar’da bu enfeksiyonun izlerini iki lemur türünün kalıtımında saptayan Amerikalı bilim insanları, ilkel virüsün yapısını tasarladılar ve fosil virüs sayesinde HIV’nin de dahil olduğu lenti-virüs grubu hakkında yeni bilgiler edinmeyi umuyorlar.



İlkel virüs ender lenti-virüslerden. Virüs, konakçısının kalıtımına uyum sağlayarak yeni nesillere geçecek duruma gelmiş. Lenti-virüsler çok çabuk değiştikleri için, asıl virüsler kısa bir süre sonra tanınmaz hale geliyorlar. Bu durum virüslerin geçmişini araştırmada sorun yaratıyor.



Texas Üniversitesi araştırmacıları HIV’nin tasarımı için bu yüzden ilginç bir yöntemden yararlanmışlar. İlk önce altı fare lemurunun DNA’sını karşılaştıran uzmanlar, “molekül saat analizi” olarak isimlendirilen bir yöntemle, değişime uğramış virüs parçalarını inceleyerek özgün virüs parçalarının görünüşünü hesaplamışlar. Bunlar bir araya getirildikten sonra ise virüsün kalıtım yapısı elde edilmiş.