T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İlkel çağlardan AIDS virüsü

AIDS hastalığına yol açan HIV’nin yakın bir benzeri 4,2 milyon yıl kadar önce günümüzdeki yarı maymunların atalarına bulaşmış.

19 Nisan 2009 03:00

AIDS hastalığına yol açan HIV’nin yakın bir benzeri 4,2 milyon yıl kadar önce günümüzdeki yarı maymunların atalarına bulaşmış.

Madagaskar’da bu enfeksiyonun izlerini iki lemur türünün kalıtımında saptayan Amerikalı bilim insanları, ilkel virüsün yapısını tasarladılar ve fosil virüs sayesinde HIV’nin de dahil olduğu lenti-virüs grubu hakkında yeni bilgiler edinmeyi umuyorlar.

İlkel virüs ender lenti-virüslerden. Virüs, konakçısının kalıtımına uyum sağlayarak yeni nesillere geçecek duruma gelmiş. Lenti-virüsler çok çabuk değiştikleri için, asıl virüsler kısa bir süre sonra tanınmaz hale geliyorlar. Bu durum virüslerin geçmişini araştırmada sorun yaratıyor.

Texas Üniversitesi araştırmacıları HIV’nin tasarımı için bu yüzden ilginç bir yöntemden yararlanmışlar. İlk önce altı fare lemurunun DNA’sını karşılaştıran uzmanlar, “molekül saat analizi” olarak isimlendirilen bir yöntemle, değişime uğramış virüs parçalarını inceleyerek özgün virüs parçalarının görünüşünü hesaplamışlar. Bunlar bir araya getirildikten sonra ise virüsün kalıtım yapısı elde edilmiş.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24