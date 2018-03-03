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Spor

İlke Özyüksel'den bronz madalya

  Ercan ATA - ANKARA / DHA Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen  Modern Pentatlon Dünya Kupası 1

03 Mart 2018 14:59

 
Ercan ATA - ANKARA / DHA

Mısır\'ın başkenti Kahire\'de düzenlenen  Modern Pentatlon Dünya Kupası 1. Ayak yarışlarında mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel, sezonun ilk yarışında 5 ayrı branşta topladığı 1325 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. 
Altınordu Kulübü\'ne kısa bir süre önce transfer olan milli sporcu için kulübünden yapılan açıklamada, İlke Özyüksel\'in kürsüde asker selamı vererek madalyasını, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerlere adadığı belirtildi. 
Kulüpten yapılan açıklamada, İlke Özyüksel, hayatının en zor yarışmalarından birisini geride bıraktığını belirterek, \"Bu madalyayı almak için inanılmaz bir mücadele verirken Afrin\'de şehit düşen 8 ağabeyimin, kardeşimin haberini aldım. Madalyayı onların ruhlarına ve ailelerine gönderiyorum\" ifadelerini kullandı.
BAKAN BAK MİLLİ SPORCUYU KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Mısır\'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası 1. Ayak yarışlarında bronz madalya kazanan İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
\"Mısır\'ın başkenti Kahire\'de düzenlenen Dünya Kupası 1. Ayak yarışlarında üçüncü olarak bronz madalya kazanan İlke Özyüksel\'i başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Spor hayatında elde ettiği madalyalara bir yenisini daha ekleyen Milli Sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına  inanıyorum. Sporcumuzu, kürsüde asker selamı vererek, madalyasını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin  Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerlere adamasından dolayı da ayrıca kutluyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.\"

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