İlkbaharın en güzel lezzetleri

İlkbahar kapıda. Güneş içimizi ısıt maya başladı bile. Baharın tatlı esintileriyle birlikte tazecik sebzeler, yemek kitapları yazarı Gökçen Adar’ın özel tarifleriyle sofralarımıza geliyor. Enginarlı pilavdan taze patatesli baklaya, rokalı kuzu etinden çilekli salataya, taze fasulyeli boğazlıktan rezeneli buğday salatasına…



Gravyer peynirli ve çilekli salata



4 kişilik



Gerekli malzeme

1 göbek marul

6 çilek

200 gr gravyer peynir

Zeytinyağı

1 limon ve Tuz



Çiçek börek için

2 yufka

100 gr beyaz peynir

2-3 dal maydanoz

Ayçiçeği yağı



Süslemek için

Nane yaprakları



Hazırlanışı



1. Marulları temizleyip bol suyla yıkadıktan sonra 8 parçaya bölün.

2. Gravyer peynirleri dilimlere ayırıp marullarla birlikte servis tabağına yerleştirin. Çilekleri bol suyla yıkadıktan sonra dilimleyip süslemeyi yapın.

3. Ayrı bir kapta, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp marulların üzerine gezdirin.

4. Çiçek börek için, yufkaları mutfak tezgâhına yayın. Yuvarlak bir kalıpla veya çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar kesin. Üç yuvarlak yufkanın tam ortalarına birer parça beyaz peynir ve bir maydanoz yaprağı yerleştirerek yapıştırın. Kızgın ayçiçeği yağında kızartıp yağını süzdürdükten sonra servis tabağına alın. Nane yaprakları ve salatayla birlikte servis yapın.



Buğdaylı rezene salatası



4 kişilik



Gerekli malzeme



300 gr buğday

7-8 taze soğan

Yarım demet rezene

2-3 dal dereotu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

Bıldırcın yumurtası

Kırmızı pul biber

Tuz



Hazırlanışı



1. Buğdayı bir tencerede haşlayıp ılınmaya bırakın. Rezene ile taze soğanları doğrayıp 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteleyin.

2. Buğday, rezene ve taze soğanları bir kapta harmanlayıp servis tabağına alın. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

3. Bıldırcın yumurtalarını haşlayıp, kabuklarını soyarak ikiye bölün. Salatanın üzerine yerleştirin. Kırmızı pul biber ve ince kıyılmış dereotu serpiştirip servis yapın.



Enginarlı pilav



4 kişilik



Gerekli malzeme



3 taze soğan

1 su bardağı baldo pirinç

1 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

6-7 enginar kalbi

8-10 yeşil erik

Zeytinyağı ve tuz



Hazırlanışı



1. Pirinci tuz ilave ettiğiniz sıcak suda 2 saat bekletin.

2. Soğanları doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Erikleri ve enginar kalplerini ilave edip birkaç dakika daha soteleyip yarım limon suyunu ekleyin.

3. Pirinci ilave edip karıştırarak kavurun. Bir su bardağı suyu ekleyin. Üzerini kapatıp pilav suyu çekinceye kadar kısık ateşte pişirip ocağın altını kapatın. 10 dakika demlenmeye bırakıp ılık servis yapın.



Meyane soslu ve rokalı kuzu eti



4 kişilik



Gerekli malzeme



1 kg kemikli kuzu eti

Yarım demet roka

Zeytinyağı



Meyane için



2 su bardağı su

2 yemek kaşığı un

3 dilim limon

1 yemek kaşığı limon suyu ve tuz



Hazırlanışı



1. Geniş bir tencerede kuzu etlerini haşlayın. Rokaları iri doğrayıp zeytinyağında hafifçe kavurun.

2. Ayrı bir kapta suyu kaynatın. Unu bir çay bardağı su ile ıslatıp tel süzgeçten geçirerek kaynayan suya ilave edin. Sürekli karıştırarak limon suyu, tuz ve limon dilimlerini ilave edin. Rokaları ekleyip bir iki dakika pişirin.

3. Etleri ilave edip bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.



Taze fasulyeli boğazlık



4 kişilik



Gerekli malzeme



1 kilo boğazlık

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı süt

Kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı eritme peynir

250 gr haşlanmış çalı fasulyesi

Közlenmiş kırmızıbiber turşusu ve tuz



Hazırlanışı



1. Fasulyeleri ayıklayıp tuz ilave ederek haşlayın. Kırmızıbiber turşusunu doğrayıp fasulyelerle harmanlayın.

2. Boğazlığı bir tavada zeytinyağıyla kavurun. Salçayı su ile karıştırıp boğazlığa ilave edin. Tuz ile tatlandırıp birkaç dakika daha kavurun.

3. Ayrı bir kapta süt ile eritme peynirini karıştırarak ılıtın. Boğazlığa ilave edin. Servis tabağına önce fasulyeleri alın. Yanına boğazlığı yerleştirin. Kırmızı pul biber serpiştirerek servis yapın.



Boğazlık



Yeni doğan kuzunun boğazından çıkan ceviz büyüklüğünde bir hormondur. Kuzu büyüdükçe küçülür ve kaybolur. İzmir’de etten daha pahalıdır. Genellikle sipariş üzerine satılır. İstanbul ve çevresinde uykuluk olarak isimlendirilir. İzmir’in aksine, İstanbul ve çevresinde sakatat satan dükkânlarda bulunur ve etten daha ucuzdur.



