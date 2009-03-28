İlkbaharın en güzel lezzetleri

İlkbahar kapıda. Güneş içimizi ısıt maya başladı bile. Baharın tatlı esintileriyle birlikte tazecik sebzeler, yemek kitapları yazarı Gökçen Adar’ın özel tarifleriyle sofralarımıza geliyor. Enginarlı pilavdan taze patatesli baklaya, rokalı kuzu etinden çilekli salataya, taze fasulyeli boğazlıktan rezeneli buğday salatasına…
Gravyer peynirli ve çilekli salata
4 kişilik
Gerekli malzeme
1 göbek marul
6 çilek
200 gr gravyer peynir
Zeytinyağı
1 limon ve Tuz
Çiçek börek için
2 yufka
100 gr beyaz peynir
2-3 dal maydanoz
Ayçiçeği yağı
Süslemek için
Nane yaprakları
Hazırlanışı
1. Marulları temizleyip bol suyla yıkadıktan sonra 8 parçaya bölün.
2. Gravyer peynirleri dilimlere ayırıp marullarla birlikte servis tabağına yerleştirin. Çilekleri bol suyla yıkadıktan sonra dilimleyip süslemeyi yapın.
3. Ayrı bir kapta, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp marulların üzerine gezdirin.
4. Çiçek börek için, yufkaları mutfak tezgâhına yayın. Yuvarlak bir kalıpla veya çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar kesin. Üç yuvarlak yufkanın tam ortalarına birer parça beyaz peynir ve bir maydanoz yaprağı yerleştirerek yapıştırın. Kızgın ayçiçeği yağında kızartıp yağını süzdürdükten sonra servis tabağına alın. Nane yaprakları ve salatayla birlikte servis yapın.
Buğdaylı rezene salatası
4 kişilik
Gerekli malzeme
300 gr buğday
7-8 taze soğan
Yarım demet rezene
2-3 dal dereotu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
Bıldırcın yumurtası
Kırmızı pul biber
Tuz
Hazırlanışı
1. Buğdayı bir tencerede haşlayıp ılınmaya bırakın. Rezene ile taze soğanları doğrayıp 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteleyin.
2. Buğday, rezene ve taze soğanları bir kapta harmanlayıp servis tabağına alın. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
3. Bıldırcın yumurtalarını haşlayıp, kabuklarını soyarak ikiye bölün. Salatanın üzerine yerleştirin. Kırmızı pul biber ve ince kıyılmış dereotu serpiştirip servis yapın.
Enginarlı pilav
4 kişilik
Gerekli malzeme
3 taze soğan
1 su bardağı baldo pirinç
1 su bardağı su
1 çay bardağı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
6-7 enginar kalbi
8-10 yeşil erik
Zeytinyağı ve tuz
Hazırlanışı
1. Pirinci tuz ilave ettiğiniz sıcak suda 2 saat bekletin.
2. Soğanları doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Erikleri ve enginar kalplerini ilave edip birkaç dakika daha soteleyip yarım limon suyunu ekleyin.
3. Pirinci ilave edip karıştırarak kavurun. Bir su bardağı suyu ekleyin. Üzerini kapatıp pilav suyu çekinceye kadar kısık ateşte pişirip ocağın altını kapatın. 10 dakika demlenmeye bırakıp ılık servis yapın.
Meyane soslu ve rokalı kuzu eti
4 kişilik
Gerekli malzeme
1 kg kemikli kuzu eti
Yarım demet roka
Zeytinyağı
Meyane için
2 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
3 dilim limon
1 yemek kaşığı limon suyu ve tuz
Hazırlanışı
1. Geniş bir tencerede kuzu etlerini haşlayın. Rokaları iri doğrayıp zeytinyağında hafifçe kavurun.
2. Ayrı bir kapta suyu kaynatın. Unu bir çay bardağı su ile ıslatıp tel süzgeçten geçirerek kaynayan suya ilave edin. Sürekli karıştırarak limon suyu, tuz ve limon dilimlerini ilave edin. Rokaları ekleyip bir iki dakika pişirin.
3. Etleri ilave edip bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
Taze fasulyeli boğazlık
4 kişilik
Gerekli malzeme
1 kilo boğazlık
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı su
2 yemek kaşığı süt
Kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı eritme peynir
250 gr haşlanmış çalı fasulyesi
Közlenmiş kırmızıbiber turşusu ve tuz
Hazırlanışı
1. Fasulyeleri ayıklayıp tuz ilave ederek haşlayın. Kırmızıbiber turşusunu doğrayıp fasulyelerle harmanlayın.
2. Boğazlığı bir tavada zeytinyağıyla kavurun. Salçayı su ile karıştırıp boğazlığa ilave edin. Tuz ile tatlandırıp birkaç dakika daha kavurun.
3. Ayrı bir kapta süt ile eritme peynirini karıştırarak ılıtın. Boğazlığa ilave edin. Servis tabağına önce fasulyeleri alın. Yanına boğazlığı yerleştirin. Kırmızı pul biber serpiştirerek servis yapın.
Boğazlık
Yeni doğan kuzunun boğazından çıkan ceviz büyüklüğünde bir hormondur. Kuzu büyüdükçe küçülür ve kaybolur. İzmir’de etten daha pahalıdır. Genellikle sipariş üzerine satılır. İstanbul ve çevresinde uykuluk olarak isimlendirilir. İzmir’in aksine, İstanbul ve çevresinde sakatat satan dükkânlarda bulunur ve etten daha ucuzdur.