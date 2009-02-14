İlkbahar-Yaz makyajının ana rengi pembe

2009 ilkbahar-yaz makyajının ana renkleri pembe ve siyah. Yanaklarda şeftali tonları, dudaklarda somon rengi moda



Lancome’un makyaj artistleri Yetkin ve Seçkin Erten tek yumurta ikizi. İlkokulu, liseyi ve üniversiteyi birlikte okumakla kalmamış aynı mesleği de seçmişler. Aslında ikisi de işletme bölümünde okumuş ama istedikleri gibi bir iş bulamayınca bir ajansa kaydolmuşlar. İlk işleri Lancome’un Anneler Günü promosyonuymuş. Yetkin Erten “Rengarenk kozmetik ürünleriyle tanışınca makyaj sektörüne girmeye karar verdik. Sonra da makyaj artisti olduk. Zaten çocukluğumuzdan beri annemizin ve ablamızın makyajlarında kullandığı renklere karışır, onları yönlendirirdik” diyor.



Erten kardeşler Lancome’un ilkbahar-yaz makyaj koleksiyonunu ve sezon modasını Milliyet'e anlatıyor...





Bu sezon karşımıza çıkacak makyaj trendlerinden bahseder misiniz?



Yetkin Erten: Gündüz makyajında en önemli nokta kadının makyaj yaptığının anlaşılmaması. Ten makyajı olabildiğince az ve doğal. Cildinizin renginde fondöten tavsiye ediliyor. Eskiden ten makyajı için daha çok fondöten kullanırdık. Şimdi dörtte biriyle yetiniyoruz.



“Ya sadece dudaklar öne çıkacak ya da sadece gözler”



Hangi renkler öne çıkıyor?



Seçkin Erten: Sezonun ana renkleri pembe ve siyah. Fuşya ve mürdüm tonları da ağırlıkta. Gözlerdeki buğulu görüntü modası sürüyor. Siyah kalem çekildikten sonra dağıtılıyor. Göz kapağında griler ve siyahlar tercih ediliyor. Ayrıca alt göz kapağının içine beyaz kalem çekiliyor. Yanaklarda şeftali tonları öne çıkıyor. Dudaklarda ise somon ve pembe. Lancome sezon makyajındaki siyah modasını siyah parlatıcı ile sürdürüyor. Siyah parlatıcı tek başına kullanılıyor veya kırmızı rujun üzerine uygulanıyor. Burada önemli olan ya gözlerin ya da dudakların öne çıkarılması.



Eskiden doğru bildiğimiz ama bu sezonun makyajı söz konusu olduğunda değişen bir uygulama var mı?



Yetkin E.: Allık alın, burun ve çeneye de uygulanıyordu. Artık allığı sadece elmacık kemiklerine ve şakak bölgesine uyguluyoruz. Tüm yüz makyajı tamamlandıktan sonra alın bölgesinden başlayarak dudak üstüne kadar (T bölgesine) aydınlatıcı ile ışık veriliyor.





“Bir ton açık fondöten 10 yaş genç gösterir”



Doğru makyajın püf noktası nedir?



Yetkin E.: Düzenli olarak nemlendirici kullanmıyorsanız, peeling yapmıyorsanız kusursuz makyajı asla sağlayamazsınız. Makyaj ciltte kalmaz, akar, dağılır. Temizleme jeli veya temizleme sütü ile cildi arındırdıktan sonra tonik uygulanmalı. Göz çevresi bakım kremini ve nemlendiricinizi sürdükten sonra makyaja başlamalısınız.



En çok hangi makyaj malzemesine para harcarken tereddüt etmemeliyiz?



Seçkin E.: Fondöten ve maskaranın en iyisini almalı, paraya acımamalı. Göz çevresi cildimizin diğer bölümlerine göre üç kat daha ince ve hassas. Kapatıcı seçerken bunu unutmamak gerek.



Türk kadının makyajda yaptığı en büyük hata nedir?



Seçkin E.: Koyu renk fondöten konusundaki ısrarları. Fondöten cildin rengini koyultan bir araç değildir. Bir ton açık fondöten 10 yaş genç gösterir.

