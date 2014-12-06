İlkay'ın golü Dortmund’a hayat verdi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da zor günler geçiren ve puan cetvelinde son sıraya kadar inen Borussia Dortmund, 14’üncü haftanın açılış maçında Hoffenheim’ı Signal Iduna Park'ta konuk etti.

Taraftarının yalnız bırakmadığı Dortmund’taki maçı 80 bin 667 kişi izlerken karşılaşmanın tek golünü 17’inci dakikada topu uçarak yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderen İlkay Gündoğan kaydetti (üst resim).

Rakibi karşısında 90 dakika boyunca üstün bir futbol sergileyen ev sahibi takım girdiği birçok gol pozisyonundan sadece birini değerlendirebildi. Dortmund özellikle kanatları iyi kullanarak etkili ataklar geliştirirken oyunu yarı sahasında kabul eden Hoffenheim’ın kontra atak anlayışı sonuç getirmedi.

Kaleci Weidenfeller yedek bekledi

Teknik direktör Jürgen Klopp sahaya sürdüğü kadroda da revizyona gitti. Geçen hafta Eintracht Frankfurt'a kaybedilen 2-0'lık maçtan farklı olarak birinci kaleci Roman Weidenfeller yedekte otururken kaleyi Avustralyalı genç file bekçisi Mitchell Langerak korudu. Sakatlığı geçen Mats Hummels de Ginter'in yerine savunmadaki yerini aldı. Öte yandan Schmelzer, Ramos ve İlkay Gündoğan; Durm, Grosskreutz ve Kagawa’nın yerine ilk 11'deydi.

Gol ilk yarıda geldi

Borussia Dortmund ilk yarıdaki baskılı futbolunun karşılığını 17'nci dakikada aldı. Pierre-Emerick Aubameyang’ın şık ortasına aynı güzellikte yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderen İlkay Gündoğan takımını 1-0 öne geçirdi.

Nizami gol sayılmadı

İkinci yarıda ilk tehlikeyi Dortmund kalesi yaşadı. Sebastian Rudy'nin serbest vuruşunu Hummels kornerle önledi. Daha sonra ev sahibi takım oyunun kontrolünü eline geçirdi ve 52’nci dakikada Aubameyang ile farkı ikiye çıkardı. Ancak bu nizami gol yardımcı hakemin ofsayt bayrağı nedeniyle geçerlik kazanmadı. Bu devrede skorun daha farklı olmasını Hoffenheim kalecisi Oliver Baumann önledi. Günün çalışkan isimlerinden Aubameyang 60’ıncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda Baumann gole izin vermedi. 62'de kornerden gelen topa Hummels’in kafa vuruşunu kaleci yine güçlükle önledi. 71'inci dakikada Augbameyang bir kez daha ofsayta takıldı. 75'inci dakikada yine aynı futbolcunun şutunu kaleci Baumann önlerken direğe çarpan top dışarı çıktı. 76'da Mkhitaryan ve 83’te İlkay Gündoğan birer gol fırsatını daha kullanamazken 90’ıncı dakikada Salihovic'in Hoffenheim adına yaptığı serbest vuruş farklı şekilde auta gitti.

Borussia Dortmund bu sonuçla 14’üncü hafta sonunda maç fazlasıyla 14 puana ulaşarak son sıradan kurtuldu ve 14’üncülüğe yerleşti. Dış sahadaki düşüşü devam eden Hoffenheim ise üst üste beşinci deplasman maçından galibiyet alamadan ayrıldı. Teknik direktör Jürgen Klopp karşılaşma sonrası “Takımım düşündüğümüz herşeyi sahada çok iyi yansıttı. Üzerimden bir yük kalktı” değerlendirmesinde bulundu.

Leverkusen Bayern deplasmanında

14'üncü haftaya yarın (06 Aralık Cumartesi) oynanacak altı karşılaşmayla devam edilecek. TSİ 19:30’da başlayacak olan haftanın önemli maçında Bayer Leverkusen lider Bayern Münih'e konuk olacak. TSİ 16:30'da oynanacak maçlarda ise Mönchengladbach Hertha Berlin'i, Hannover Wolfsburg'u ağırlayacak. Teknik direktör Huub Stevens, Stuttgart'ın başında eski takımı Schalke karşısında mücadele verecek. Ligin iki yeni takımından Köln Augsburg'u, Paderborn ise Freiburg'u ağırlayacak.

14'üncü hafta Pazar günü (07 Aralık) yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Günün ilk maçında Hamburg Mainz ile, akşam bölümünde Eintracht Frankfurt Werder Bremen ile oynayacak.