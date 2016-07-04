İlkay Gündoğan: Almanya en büyük favori ama onları uzaktan izlemek benim için çok zor

Dünya Kupası'nın ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'na da sakatlığı nedeniyle katılamayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya'nın en iyi takım olduğunu fakat onları uzaktan izlemenin kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

The Guardian'a konuşan İlkay Gündoğan "Onları böyle uzaktan izlemek kolay değil. Bunu Dünya Kupası'nda da yaşamıştım. Kötü bir duyguydu. Ama can-ı gönülden takımımın kazanmasını istiyorum. Tüm futbolcular, teknik adamlar bunu arzuluyor. Yarı finali hakettiler. Ama şampiyonluğa da ulaşacaklar" dedi.

Guardiola'nın ilk transferi olan Gündoğan'ın diz sakatlığının atlatmasının Ağustos sonunu bulması bekleniyor. İlkay City'de 16 numaralı formayı giyecek. Dortmund'da giydiği 8 numaralı forma takımda Samir Nasri'ye ait.