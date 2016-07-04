T24 LogoT24 Logo
Spor

İlkay Gündoğan: Almanya en büyük favori ama onları uzaktan izlemek benim için çok zor

Guardiola'nın ilk transferi olan Gündoğan'ın diz sakatlığının atlatmasının Ağustos sonunu bulması bekleniyor

04 Temmuz 2016 17:52

Dünya Kupası'nın ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'na da sakatlığı nedeniyle katılamayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya'nın en iyi takım olduğunu fakat onları uzaktan izlemenin kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

The Guardian'a konuşan İlkay Gündoğan "Onları böyle uzaktan izlemek kolay değil. Bunu Dünya Kupası'nda da yaşamıştım. Kötü bir duyguydu. Ama can-ı gönülden takımımın kazanmasını istiyorum. Tüm futbolcular, teknik adamlar bunu arzuluyor. Yarı finali hakettiler. Ama şampiyonluğa da ulaşacaklar" dedi.

Guardiola'nın ilk transferi olan Gündoğan'ın diz sakatlığının atlatmasının Ağustos sonunu bulması bekleniyor. İlkay City'de 16 numaralı formayı giyecek. Dortmund'da giydiği 8 numaralı forma takımda Samir Nasri'ye ait.

ETİKETLER

İlkay GündoğanManchester CitytransferAlman Milli TakımıThe Guardian

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24