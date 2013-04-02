İlkay Akkaya'ya Muğla'da konser yasağı!

Müzisyen İlkay Akkaya'nın bugün Muğla'da yapacağı konser için 20 gün önceden sanatçıya tahsis edilen salon, 'güvenlik' gerekçesiyle geri alındı.

Sanatçı İlkay Akkaya’nın bugün Muğla'da vereceği konser 'güvenlik' gerekçesiyle yasaklandı. Sanatçı Radikal.com.tr'ye yaptığı açıklamada bugün saat 19.30’da vereceği ve bir aydır hazırlandığı konser için ayrılan salonun 'verilmeyeceği'nin bildirildiğini söyledi.

Akkaya'ya konser için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi tahsis edildi. 400 biletin satıldığı konserden birkaç saat önce üniversite yönetimi tarafından Akkaya’ya ‘güvenlik’ gerekçesiyle salonun verilemeyeceği açıklandı.

Akkaya, yaptığı açıklamada, bu kararın açıkça yasaklama anlamına geldiğini ifade ederek, “Hukuki haklarımı arayacağım. Bugün konseri yapamayacağız gibi görünüyor. Fakat konseri yapmadan da Muğla’dan ayrılmayacağım” dedi.