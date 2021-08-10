İlkay Akkaya, SMA hastaları için sahneye çıkacak

Sanatçı İlkay Akkaya, SMA hastası çocukların tedavi masraflarına katkı sunmak ve hastaların tedavi süreçlerinin desteklenmesi için konser verecek. Akkaya, konserin duyurusunu sosyal medyadan yaptı.

İlkay Akkaya, SMA Tip 1 hastası olan Yiğit Alp Avşar ve Duru Meriç’in "Zolgensma Gen" tedavisi olabilmeleri için başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla konser verecek.

Akkaya, 15 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Konser gelirlerinin tamamı Alp ve Duru’nun tedavisi için bağışlanacak.

Akkaya, konserin duyurusunu Instagram'dan yaptı.