İlk zombi filmi 'Ada'

Korku komedi türündeki ‘Ada’ filminin ilk sahnesi eğlenceli bir düğünle başladı



Arkadaşlarının düğünlerine gelen misafirleri gecenin ilerleyen saatlerinde bir sürpriz bekliyordu. Eğlencenin doruğa çıktığı saatlerde düğünü zombiler bastı.

Yönetmenler Talip Ertürk ve Murat Emir Eren, “Ada’nın en önemli hedefi, sinemamıza başarılı bir ‘tür’ filmi kazandırmak.

Genç ve iddialı bir ekiple çalışıyor ve çok eğleniyoruz. İnşallah bunu beyazperdeye de yansıtırız” dediler. Ada filminde Büyükada’ya düğüne giden bir grup gencin başına gelen ürkütücü ve komik olaylar anlatılıyor.



Gençler ellerindeki kamerayla düğünü kayda alırken nereden çıktığı belli olmayan bir grup zombi düğünü basıyor ve ekip kalabalıkla birlikte adadan kaçmaya çalışıyor. Ancak gençler son tekneye binemeyince adada mahsur kalıyor. Sonra da kargaşada kaybettikleri arkadaşlarını bulmaya çalışıp zombilerle köşe kapmaca oynuyor. Film aralık ayında vizyona girecek.