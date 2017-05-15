İlk ziyaret Merkel'e

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevi devralır almaz ilk resmi yurtdışı ziyaretini Almanya'ya yapıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile öğleden sonra Berlin'de bir araya gelecek Macron, Başbakanlık önünde düzenlenecek bir askeri törenle karşılanacak. İki liderin daha sonra gerçekleştirecekleri görüşmede Avrupa Birliği'nin geleceği ile ekonomik politikaların ele alınması bekleniyor.

Macron'un Avrupa politikaları konusundaki danışmanı Sylvie Goulard, açıklamasında Berlin'de önemli konuların ele alınacağını ve işbirliği konusunda bir yol haritasının masaya yatırılacağını kaydetti. Goulard "Avrupa Birliği'ni şu an içinde bulunduğu güç durumdan çıkarmaya çalışmak çok zorlu bir görev" diye konuştu. 52 yaşındaki politikacı Goulard'ın başbakanlık ya da önemli bir bakanlık görevine atanması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün Berlin'e gelmeden yeni Fransa başbakanını ataması öngörülüyor.

Macron'un AB karşıtı, aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı elde ettiği zaferden ötürü rahat bir nefes alan Almanya Başbakanı Merkel'in yeni Cumhurbaşkanı'na görevinde büyük destek vermesi bekleniyor. Berlin, Avrupa dostu Macron'un başarısız olmasına izin vermemekte kararlı. Alman siyasiler, Macron başarısız olursa Le Pen’in hızla iktidar basamaklarını tırmanmasından endişe ediyor.

Merkel'den olumlu mesajlar

Almanya Başbakanı Merkel, bundan bir hafta önce "Almanya'nın ihracat fazlasını eleştiren Macron'un AB'de reform yapılmasına dair taleplerini nasıl karşıladığı" yönündeki soruya temkinli bir yanıt vermişti. Almanya Başbakanı, "Şimdi politikasını ilk olarak değiştirmesi gerekn ülke Almanya değil" diye konuşmuştu. Ancak Merkel daha sonra Macron'un taleplerine daha açık bir tutum sergilemeye başladı. Almanya Başbakanı, Perşembe günü yaptığı açıklamada bir yatırım programı ile Macron'un taleplerine yönelik ilk adımı atacağını ve Euro Bölgesi'nin daha fazla güçlendirilmesi için yapılan diğer talepler üzerinde de konuşulacağını söyledi. Merkel, bir süredir Euro Bölgesi'ndeki reform yanlısı ülkelere ek bir bütçe ayrılmasını düşündüğünü dile getirdi.

Fransa'nın eski Ekonomi Bakanı Macron, AB içerisinde refomlar yapılmasını talep ediyor. Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı görevi devralırken yaptığı konuşmada "Daha verimli, demokratik ve politik bir Avrupa'ya ihtiyacımız var" diye konuştu. Macron, 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nin yeni bir bütçe ve kendi ekonomi bakanına sahip olması gerektiğini savunuyor.

Ancak Macron önerdiği kapsamlı değişikliklerin yaklaşık dört ay içerisinde Almanya’da yapılacak genel seçimler öncesinde yapılmasını beklenmiyor.

39 yaşındaki genç politikacı Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande’ın ardından Merkel’in 2005 yılında başlayan görev süresi boyunca Fransa'da iktidara gelen dördüncü Cumhurbaşkanı oldu.

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dpa/afp, BD/BÖ