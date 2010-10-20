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Politika

İLK ZİYARET CHP'YE TBMM (A.A)

20 Ekim 2010 14:14

-İLK ZİYARET CHP'YE TBMM (A.A) - 20.10.2010 - AK Parti Grup Başkanvekilleri, başörtüsüne konusunu görüşmek üzere muhalefet partilerinin gruplarına yaptığı ziyaret başladı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Ayşenur Bahçekapılı, Suat Kılıç, Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş bu kapsamda ilk olarak CHP Grubunu ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi ile görüşmesi saat 11.00'de başladı. AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP'nin ardından MHP ve BDP gruplarını ziyaret edecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin geçen hafta sonu Kızılcahamam'da yaptığı toplantıda, bu sorunun çözümü konusunda muhalefet partileriyle görüşmesi için grup başkanvekillerine talimat vereceğini söylemişti.

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