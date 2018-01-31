"İlk zamanlar dövüyordu, şimdi tehdit ediyor; Allah rızası için savcılarımız bu kadını durdursun''

Adana’da eşine ve 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı ileri sürülen kadın hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 dava açıldı. Ayrı yaşadıklarını eşinin yanında birileriyle sık sık gelip kendisini darp ettiğini ileri süren adam, "İlk zamanlar dövüyordu, şimdi ise küfür ve tehdit ediyor. Artık dayak, hakaret ve tehditlerinden bıktım. Allah rızası için savcılarımız bu kadını durdursun'' dedi.

Kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi Ümmühan A. (25) hakkında 5 kez evden 200 metre uzaklaştırma cezası aldırtan Sabit A.'nın (42), "yaralama ve hakaret" suçlarından yaptığı 3 suç duyurusu hakkında başlatılan soruşturmalar tamamlandı. Cumhuriyet savcılarının "Eşe karşı silahla basit yaralama, hakaret ve çocuğa şiddet" suçlarından hazırladığı iddianameler, 2, 8 ve 15. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edildi.

Ümmühan A.'nın eşe şiddet ve hakaretten 6 yıl 6 ay, 6 yaşındaki oğluna şiddet uygulamaktan da 1 yıl 6 ay hapsi istendi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde Sabit A. ile eşinin boşanma aşamasında oldukları belirtildi.

İddianame: Suçun sabit olduğu anlaşılmaktadır

Sabit A.'nın 12 Ekim 2017'de evine gelen tanımadığı bir erkek tarafından karnından bıçaklanarak yaralandığı anlatılan iddianamede, "Faili meçhul şahsın Sabit A.'yı yaraladığı sırada 'Sen onu sahipsiz mi sandın?' dediği, olaydan bir gün sonra da şikâyetçinin eşi Ümmühan'la evine yakın bir yerde karşılaştıkları, şüphelinin eşinin boğazını sıkarak darp ettiği ve kendisini yaralayan kişiyi gönderdiğini söylediği, delillere göre sanığın üzerine isnat edilen suçun sabit olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki iddianamede de sanığın 3 Kasım 2017'de eşini taşla darp ettiğine dikkat çekildi.

“Oğlunu değnekle vurarak yaraladı”

Diğer iddianamede ise Ümmühan A.’nın 13 Aralık 2017'de 6 yaşındaki oğlunu değnekle yüzüne ve beline vurarak yaraladığı, ayrıca eşi Sabit'e de hakaret ettiği kaydedildi.

“Bana şiddet uygulayan eşim de tutuklansın”

Sabit A., eşi hakkında 5 kez evden uzaklaştırma cezası aldırtmasına rağmen karısının verilen kararlara uymadığını iddia eden Sabit A, "Kendisine karşı suç işletip cezaevine girmemi istiyor. Ona el kaldırmayacağım ancak ben de 'Yeter artık' diyorum. Nasıl erkekler kadınlara şiddet uyguladığı zaman anında tutuklanıyorsa, bana şiddet uygulayan eşim de tutuklansın. Artık dayak, hakaret ve tehditlerinden bıktım. Allah rızası için savcılarımız bu kadını durdursun" diye konuştu.