İlk yüz naklini olan Uğur Acar'a "yakarak adam öldürme" suçlamasıyla cinayet davası!

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan hastası olan Uğur Acar ve 2 arkadaşı hakkında, 2 yıl önce bozulan otomobilini yakmak isterken kendini yaktığı iddia edilen Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Acar, olayın kaza olduğunu söyledi.

7 Ekim 2014’te Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, 33 yaşındaki Kaya, Acar (22) ve 2 arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Kaya, gecenin ilerleyen saatlerinde evine dönmek üzere otomobiline bindi, ancak araç çalışmadı. İddiaya göre, aracın bozulmasına sinirlenen Kaya, bagajdaki benzin bidonunu otomobile dökerek yakmak istedi. Kendi üzerine de dökülen benzin, Kaya’nın ağzındaki sigaradan dolayı birden alev aldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ağır yaralanan Kaya, kurtarılamadı.

Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, Manavgat Cumhuriyet Savcılığı, Ramazan Kaya’nın yaşamını yitirmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Uğur Acar ve olay yerinde bulunan 2 arkadaşı hakkında Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Ekim’de görüldü. Uğur Acar duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti bunun üzerine Acar’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Davadan haberi yokmuş

Olayı yeni duyduğunu ve hakkında dava açıldığından haberi olmadığını söyleyen Uğur Acar, “Mahkemeden duruşmayla ilgili yazı gönderilmiş ama adres değişikliği nedeniyle bana ulaşmadı. Bu nedenle duruşmaya katılmadım. İlk duyduğumda şaka sandım. E-devletten baktığımda gerçekten dava açıldığını gördüm. Olaydan sonra ifade vermiştim. Yaşananları anlatmıştım. Olay tamamen kazaydı. Ramazan benim yakın arkadaşımdı. Uzun süre etkisinden kurtulamadım" dedi.