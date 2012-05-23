İlk yüz nakli yapılan Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi'nde işe başladı

Türkiye'nin ilk yüz nakli hastası Uğur Acar, naklin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopark görevlisi olarak işe başladı. Sigorta girişi yapılan Acar, fizik tedaviye devam edecek.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 21 Ocak'ta Türkiye'nin ilk yüz naklini olan Uğur Acar, üniversitede otopark görevlisi olarak işe başladı. Sigorta işlemleri başlatılan Acar, birkaç gün içinde hastanedeki otoparkın güvenliğinden sorumlu olacak, bir yandan da fizik tedaviye devam edecek. Nakilden bir ay sonra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe canlı yayında Acar'a iş teklifinde bulunmuştu. ,Sabah gazetesinin haberine göre; Acar'a uygun iş bulundu. Acar hastane içindeki otoparktan sorumlu olacak. Acar, "Sigorta girişim başlatıldı. Ancak ayrıntılı görevim hakkında bilgi verilmedi" dedi. Üniversite yetkilileri Acar'ın hastane içindeki otoparkın güvenliğinden sorumlu olacağını açıkladı.



'Kızlar beni beğeniyor'



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni yüzüne kavuşan Uğur Acar, günün büyük bölümünü hastane dışında gezerek geçiriyor. Kendisi için fizik tedavinin çok önemli olduğunu belirten Acar, "Her tedavi sonrası yüzüm yerine biraz daha oturuyor. Moralim biraz daha yerine geliyor. Her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.

Acar günün boş saatlerinde yeni yüzüyle insanların arasında bol bol gezip sohbet ettiğini de söyledi. Yeni yüzünün başta annesi ve yakınları tarafından çok beğenildiğini belirten Acar, "Karşılaştığım herkes 'Yüzün çok güzel olmuş' diyor. Özellikle kızlar çok beğeniyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Yeni yüzüme çok kısa sürede alıştım. Artık hiç yabancılık çekmiyorum. Doğal ortam ve su bana huzur veriyor. Fizik tedavimin ardından hastane ve üniversite içinde yalnız kalarak kendimi dinliyorum" dedi. Acar yeni yüzü ile jilet veya başka bir reklam filminde oynayabileceğinin sinyallerini de verdi.



'Reklamda oynarım'



Kamera karşısına çıkmasının kendisini heyecanlandıracağını ifade eden Acar, "Yüzüm yerine oturunca bir reklamda oynayabilirim. Yeni yüzüme bugüne kadar bir kişi kötü demedi. Benim yüzüm ayrıca Türkiye'nin en çok tanınan ve konuşulan yüzü oldu" diye konuştu. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan, Uğur'un iyileşme sürecinin tahminlerinden çok daha iyi olduğunu söyledi. Uğur'un yüzünün gülmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Uğur, fizik tedavisini hiç aksatmıyor. Bizi hiç yormuyor" diye ekledi.